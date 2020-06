BEE HOME : IKEA met en ligne un fichier Open Source pour construire des abris pour les abeilles !

Le 20 dernier, c’était la Journée Mondiale des Abeilles ! On le sait et on le répète, ces insectes pollinisateurs sont des éléments essentiels de notre écosystème ! Les abeilles sont à l’origine d’un tiers des aliments dont nous nous nourrissons ! Malheureusement, notre monde actuel tendrait plutôt à les détruire qu’à les laisser vivre en paix !

Le géant suédois Ikea, connu pour ses prises de positions écologiques a mis en ligne un plan gratuit pour que chacun puisse fabriquer une maison à abeilles… Destinées aux abeilles solitaires qui, rappelons-le pollinisent les plantes dont les abeilles domestiques ne veulent pas, ont besoin de ces habitats ! Présentation.

Par l’intermédiaire de SPACE10, le centre d’innovation externe Ikea, ils ont lancé le projet BEE HOME. En collaboration avec Tanita Klein, une designer et Bakken & Baeck, ils proposent un Open Source pour créer soi-même sa maison à abeilles !

Les créateurs du projet expliquent : « Grâce à son design flexible et accessible via des principes de conception open source, tout le monde, partout dans le monde, peut concevoir et fabriquer son propre Bee Home localement ». Les abeilles solitaires représentent tout de même 90% de la population des abeilles. Elles n’ont besoin que de petits trous pour déposer leur pollen et pondre leurs œufs.

Comment faire ?

Pour créer votre maison à abeilles, il vous suffit de sélectionner sa taille, le visuel souhaite et l’emplacement définitif de la maison (jardin, balcon). Vous pourrez ensuite télécharger gratuitement vos fichiers pour concevoir votre abri. Libre à vous ensuite de transmettre les plans à un fabricant local ou d’essayer vous-même.

Crédit photo : IKEA

Le projet s’adresse aux particuliers. Mais, surtout aux collectivités pour tenter de les convaincre d’installer des maisons à abeilles sur leurs terres ! La maison à abeille ne demande aucun entretien, juste un endroit calme et serein ! Ajoutez à cela quelques zones de BZZZ et vous pourrez offrir le gîte et le couvert aux abeilles solitaires ! Rappelons que ces abeilles ne piquent pas, ne mordent pas… Elles ne possèdent même pas de dard ! Protégez-les et surtout ne les détruisez pas ! Et si vous n’avez pas envie de la construire vous-même vous pouvez toujours l’acheter déjà fabriquée, les abeilles ne vous en voudront pas !