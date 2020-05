Zone de BZZZ : ce projet pour aider les abeilles fait un énorme carton sur Ulule

En 2005, la jeune Ilona Mitrecey imaginait un monde parfait dans sa chanson… Et elle disait : Le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel – Un crocodile, quelques fleurs, une abeille – Et ce soir je m’endors au pays des merveilles… Ce pourrait être le slogan du projet de « Zone de Bzzz » !

Dans le monde parfait des créateurs de ce projet, les insectes pollinisateurs ne seraient plus des nuisibles mais des indispensables… Ils ne créeraient plus de dommages collatéraux aux agriculteurs mais leur viendraient en aide ! Et si vous participiez, vous, citoyen à la création de ce monde parfait en semant quelques graines mellifères ?

Ce projet soutenu par « Agir pour l’Environnement », une association citoyenne nationale qui œuvre depuis 20 ans. Il consiste à vendre des kits pour réaliser des bombes de graines… Et ainsi, de créer des zones de BZZZ en ville, sur votre balcon ou dans votre jardin pour y faire revenir les insectes pollinisateurs !

La campagne participative sur Ulule atteint des sommets ! Déjà plus de 9000 kits vendus et donc plus de 9000 zones de BZZZ bientôt disséminées en France ! Une chouette nouvelle pour les abeilles ! Le prochain objectif de 10 000 kits est en passe d’être atteint, et il permettra à l’association de poursuivre ses actions contre les épandages, d’obtenir (peut-être) la fin de l’usage du glyphosate ou de continuer à soutenir les municipalités ayant pris un arrêté anti-pesticide.

Votre pack Zone de BZZZ

A la réception de votre pack (15€ en campagne Ulule), vous n’aurez plus qu’à planter vos graines et à identifier sur le site votre zone de BZZZ ! Des fleurs pour votre balcon et des repas pour vos amis les insectes ! Top Non ?

Il y a Urgence à créer des zones mellifères ! Près de 80% des insectes auraient disparu en seulement 30 ans ! Le confinement a permis à certains de revenir, il faut maintenant leur permettre de vivre !

Comment utiliser votre pack :

A réception, semez vos graines nectarifères et mellifères et laissez pousser vos jolies fleurs.

N’utilisez aucun engrais ou pesticide chimique EVIDEMMENT

Placez l’autocollant Zone de Bzzz à proximité de l’espace planté.

Crédit photo : Zone de Bzzz

Chaque sachet couvre de 1 à 10 m² selon son poids et les graines qu’il contient. Vous retrouverez du sarrasin, de la moutarde, du tournesol, de la mauve des bois, du souci officinal… Ou encore des phacélies, des camélines cultivées ou des radis oléifères… Le mélange de graines sera la surprise à la floraison !

Faites vites, c’est maintenant qu’il faut les planter !

Les graines devront être plantées entre mai et juillet simplement en grattant légèrement le sol puis en arrosant régulièrement s’il fait chaud…Silence ça pousse !

L’objectif de 1000 packs ayant largement été atteint, Agir pour l’environnement enverra des packs de graines aux écoles pour qu’elles créent elles-aussi des zones de Bzzz… Le retour des abeilles serait donc pour bientôt ! Nous, on valide !