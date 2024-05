Endométriose : une bouillotte qui soulage les règles douloureuses récompensée au Concours Lépine

Si vous nous suivez sur NeozOne, l’invention dont je vais vous parler ne devrait pas vous être inconnue ! En effet, en novembre 2023, je vous parlais de Bellydoo, une ceinture qui soulage les douleurs menstruelles, inventée par Virginie Delval, infirmière de profession. Ces douleurs, appelées dysménorrhées, touchent près d’une femme sur deux selon une étude de l’IFOP de 2021. La bouillotte de Virginie Delval vient donc soulage ses douleurs qui peuvent parfois être très handicapantes sur les « plus mauvais jours » ! Si je vous parle de nouveau de Bellydoo, c’est tout simplement parce qu’elle rentre du concours Lépine, avec une superbe médaille de bronze. Retour sur cette invention qui pourrait changer la vie de nombreuses femmes touchées par la dysménorrhée.

Retour sur la Genèse de cette invention

Virginie Delval est infirmière depuis plus de 25 ans dans la commune de Ranville dans le Calvados. Il y a une dizaine d’années, cette idée de bouillotte anti-douleurs, germe dans son esprit. Mais, en 2021, alors qu’elle est, elle-même, diagnostiquée d’adénomyose, une affection gynécologique dans laquelle le tissu endométrial, qui normalement tapisse l’intérieur de l’utérus, s’infiltre dans la paroi musculaire de l’utérus (le myomètre). Cette infiltration peut provoquer des symptômes variés, tels que des douleurs menstruelles sévères, des saignements menstruels abondants, et parfois une augmentation du volume de l’utérus. Lasse de devoir prendre des médicaments pour soulager ses douleurs, elle décide de mettre à exécution son plan de bouillotte qu’elle baptise : Bellydoo

Pour les femmes souffrant d’endométriose

Pour mener à bien son projet, Virginie Delval rencontre des femmes souffrant d’endométriose, une autre maladie gynécologique provoquant d’atroces douleurs. Or, nous savons que la « chaleur » appliquée sur le bas-ventre, aide à mieux vivre nos douleurs ! Elle imagine alors une bouillotte « portative », qui s’attache donc autour du corps de la femme, et se glisse sous les vêtements. Une solution qui permet aux femmes touchées de continuer à travailler pendant leurs règles ! C’est un sujet tabou, mais de nombreuses femmes doivent se mettre en « arrêt maladie », trois jours par mois, incapables de travailler durant leurs règles. Trois jours qui ne sont généralement pas pris en charge par la Sécurité sociale, puisque ce sont les trois jours de carence réglementaire. Outre les douleurs, ces jours de souffrance sont aussi une source de pertes de revenus.

Une invention écologique

L’inventrice a cherché à concevoir sa bouillotte de la manière la plus écologique possible. Pour concevoir ce projet, Virginie Delval a voulu que son produit soit écologique. Pour ce faire, elle utilise notamment des combinaisons de plongée écoresponsables recyclées par l’entreprise Soöruz, basée à La Rochelle, ainsi que des chutes de lin provenant de l’entreprise normande LINportant. Ce projet est non seulement engagé pour l’environnement, mais aussi solidaire, car la production de ses bouillottes a été confiée à des ateliers d’insertion à Caen et Alençon. Et, voici sa conclusion, confiée lors d’une interview au journal Actu.fr, à l’annonce de sa médaille de bronze au Concours Lépine : « c’est une vraie reconnaissance pour moi, j’y ai mis et je continue à y mettre du temps et du cœur ».

Je lui souhaite le meilleur pour la suite évidemment, tant cette invention me semble essentielle. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur la page Facebook Mybellydoo. Et, si vous souhaitez acquérir votre bouillotte Bellydoo, elle est en vente au prix de 54 € sur Ulule. Vous souffrez de douleurs menstruelles ? Pensez-vous que cette invention pourrait vous soulager ? Ou peut-être l’utilisez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.