Beurer Menstrual Relax, l’invention d’un dispositif pour soulager les douleurs menstruelles

Dans un sondage réalisé par l’IFOP en mai 2021, relayé par le Sénat, près d’une femme sur deux dit souffrir de dysménorrhée (règles douloureuses). 20 % déclarent même avoir des règles très douloureuses. Ces douleurs prémenstruelles sont parfois invalidantes au point de ne pas pouvoir se lever et peuvent parfois être dues à l’endométriose. Cette dernière étant une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche 1 femme sur 10. Malheureusement, à part soulager l’intensité de la douleur ou se gaver de médicaments, il n’existe pas de remède pour supprimer cette douleur. La chaleur d’une bouillotte est connue pour soulager cette douleur, mais il est difficile de l’utiliser au travail, par exemple. Chez Beurer, marque spécialisée dans le bien-être, il existe un petit appareil très efficace pour soulager ces douleurs, le Beurer Menstrual Relax. Découverte.

Le Beurer Menstrual Relax, qu’est-ce c’est ?

Concrètement, les principales douleurs ressenties par les femmes lors des règles se situent sur le bas-ventre, là où l’utérus se contracte. Certaines ressentent des maux de tête, de reins ou des courbatures, mais le bas-ventre reste le centre névralgique de ces douleurs. Le Menstrual Relax va avoir le même effet qu’une bouillotte, à la différence que vous pourrez l’utiliser n’importe où en toute discrétion. L’appareil est, en réalité, un coussin équipé de réglages individuels pour la chaleur et la fonction TENS (stimulation nerveuse électrique transcutanée) vous offre un soulagement personnalisé de vos douleurs, tout en favorisant votre détente. De plus, la présence d’une batterie rechargeable et de 15 niveaux d’intensité TENS vous permet de profiter de ses bienfaits n’importe où et à tout moment, selon vos besoins.

Une étude médicale en atteste l’efficacité

Les résultats de l’étude menée par l’institut du Professeur Dr. Kurscheid confirment l’efficacité de l’EM 50 Menstrual Relax. Sur un échantillon de 59 femmes, une vaste majorité, soit 96 % d’entre elles, recommanderaient l’utilisation de l’EM 50. De plus, 98 % des participantes expriment leur souhait de continuer d’utiliser l’EM 50 à l’avenir. Cette étude a également montré que plus de 80 % des femmes ont signalé ressentir un soulagement de la douleur dès les trois premiers jours de leur cycle menstruel. L’efficacité de la TENS n’est plus à prouver. Cette neurostimulation électrique transcutanée est l’utilisation du courant électrique produit par un appareil pour stimuler les nerfs à des fins thérapeutiques, et est déjà largement utilisée dans la rééducation fonctionnelle, par exemple.

Le congé menstruel, une première en Espagne

Seule l’Espagne accorde légalement un congé menstruel depuis le 16 février. Et pour certaines femmes, cela pourrait leur éviter aussi les arrêts de travail qui, pour la plupart, sont aussi une perte de salaire. En France, certaines entreprises l’octroient, mais à titre privé. Utiliser cet appareil, c’est pouvoir soulager ses douleurs en toutes circonstances et en tous lieux ! En d’autres termes, vous pouvez le glisser sous vos vêtements et profiter de la neurostimulation électrique, même lorsque vous travaillez ou que vous êtes en réunion. Le Menstrual Relax dispose de 6 applications de 20 min et permet de chauffer jusqu’à 43 °C, avec 15 niveaux d’intensité, pour s’adapter à la douleur de chaque femme qui souffre de dysménorrhée ou d’endométriose. Le prix attractif de cet appareil pourrait vous changer la vie !

