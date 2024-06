Sous-vêtements : connaissez-vous la vraie utilité de la poche intérieure de votre petite culotte ?

Messieurs, cet article ne vous concerne pas directement, néanmoins vous avez le droit de le lire quand même pour votre culture générale. Je vais donc vous parler d’un objet féminin par excellence qui est la petite culotte ! Pas de sexisme dans mon article, mais très peu d’hommes, à mon sens, portent de petites culottes, et ceci ne me regarde pas ! Je n’aborderai pas le sujet du mouvement « Go Commando » qui consiste à ne pas porter de sous-vêtements ! Ce vêtement que l’on porte au quotidien peut-être en coton, en dentelle, taille basse ou taille haute, les goûts, les couleurs et les formes ne se discutent pas. Vous avez sans doute remarqué que le centre de votre petite culotte présentait une sorte de poche à l’entrejambe. Cette poche n’est pas très jolie, mais vous êtes la seule à la voir ! Alors, quelle est l’utilité de cette drôle de poche ? Alors, je fais, pour vous, le tour de la question.

L’Histoire de la petite culotte…

Vous imaginez bien que les femmes n’ont pas toujours porté de petites culottes. Ainsi, au Moyen Âge, les sous-vêtements étaient rudimentaires, souvent des bandes de tissu enroulées autour des hanches ou des pagnes. Quant aux femmes, elles ne portaient pas de sous-vêtements, adeptes du Go Commando et du No Bra avant l’heure. La petite culotte qui ressemblerait le plus à celle que nous connaissons serait l’invention d’Étienne Valton, fils du fondateur de la Bonneterie de Troyes, en 1918. Et, c’est la marque Petit Bateau qui lui donne le nom de « Petite Culotte » en 1937. Le coton étant la matière la plus utilisée pour la fabrication de ce vêtement depuis son invention.

La fonction d’une petite culotte pour les femmes…

Entrons dans le vif du sujet ! Un peu d’anatomie féminine est nécessaire pour vous rafraîchir la mémoire, les cours de Sciences Naturelles, (ancien nom de la Biologie, puis des Sciences et Vie de la Terre) peuvent être lointain. Les femmes ont donc un vagin, je ne vous apprends rien. Cet organe possède la faculté d’être le chemin d’entrée, et de sortie d’une future vie humaine évidemment. Mais, il est aussi la « porte de sortie » de l’utérus, un organe qui vit au rythme des cycles menstruels, des grossesses, etc. Le vagin est aussi un organe qui s’autonettoie, c’est-à-dire qu’il expulse les « saletés » de notre corps, par le biais du sang, des règles ou des pertes vaginales. En termes plus techniques, le vagin dispose d’une barrière protectrice formée par les leucorrhées. Ces dernières empêchent les germes et les bactéries d’entrer dans le vagin, aidées des poils pubiens qui sont une seconde barrière protectrice. L’auto-nettoyage du vagin provoque donc des pertes qui doivent bien être réceptionnées à un moment ou à un autre !

Et, voilà, on arrive à l’utilité de cette petite poche !

La petite poche sur la petite culotte que je considère comme une doublure à l’entrejambe sert en conséquence à réceptionner ces pertes vaginales qui touchent toutes les femmes ! Mais, ce n’est pas tout, elle évite aussi le frottement avec un jean, ou avec la dentelle d’une petite culotte sexy. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vous protéger des mycoses, très fréquentes et très gênantes à cet endroit si particulier. Elle absorbe aussi la transpiration, ce qui peut être une excellente idée, lorsqu’il fait très chaud ! Connaissiez-vous le secret de cette étrange poche ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .