L’invention géniale d’une culotte chauffante combinant protection menstruelle et bouillotte

Chaque mois, c’est la même rengaine : douleurs, inconfort et montagnes de protections jetables qui s’amoncellent. Je suis une jeune femme normalement constituée, et je souffre, comme une femme sur deux, selon l’INSERM, de douleurs prémenstruelles ! Et, si je vous disais qu’une innovation 100 % française pouvait changer la donne ? Une culotte menstruelle évolutive, confortable et surtout équipée d’une bouillotte intégrée ! Oui, oui, vous avez bien lu. Une culotte avec une bouillotte pour soulager naturellement les douleurs de règles. Ça vous intrigue ? Alors, laissez-nous vous présenter La Culotte Bouillotte en Kit, actuellement en campagne sur Ulule, disponible en précommande à partir de 60 €, avec des livraisons prévues en juillet 2025. Une révolution pour les femmes, à l’approche du 8 mars, journée internationale des droits des femmes ? Je vous présente cette invention géniale.

Un concept innovant et (vraiment) pensé pour vous

Imaginez une culotte menstruelle qui s’adapte à vos besoins et à votre corps. Cette pépite française se compose de deux parties intelligemment conçues : une ceinture ajustable à votre taille et une partie basse interchangeable. Autrement dit, vous pouvez personnaliser votre protection selon votre flux, choisir entre tanga, culotte classique ou bientôt boxer, et surtout, insérer une bouillotte ou une poche froide pour soulager vos douleurs ! Qui n’a jamais rêvé d’un petit coussin chaud parfaitement placé sans avoir à rester recroquevillée sur son canapé ? La bouillotte n’est pas un remède de grand-mère, et la chaleur de ce petit accessoire posé sur un bas-ventre douloureux, est un pur bonheur ! La mienne est en silicone, mais elle me suit partout, vacances comprises. Mon copain trouve ça ringard, on voit que ce n’est pas lui qui déguste une fois par mois !

Un vrai pas vers l’écologie et l’économie

Je pense sincèrement à changer de protections hygiéniques, car les miennes sont jetables, et c’est plutôt une mauvaise nouvelle pour la Planète ! En effet, saviez-vous qu’une personne menstruée utilise en moyenne 180 kg de protections jetables durant sa vie ? Ajoutez à cela un budget estimé à 5 000 € pour les produits menstruels et les solutions contre la douleur. Ça fait mal, et pas seulement au ventre, et par ailleurs au porte-monnaie. Opter pour une culotte menstruelle réutilisable, c’est faire un choix économique et écologique, tout en prenant soin de son bien-être. Plus besoin d’acheter sans cesse des protections jetables ni de multiplier les bouillottes encombrantes. Ici, tout est intégré dans un seul et même produit, pensé pour durer.

Un projet à soutenir dès maintenant

Aujourd’hui, le 25 février 2025, 92 % du financement de cette innovation est déjà atteint sur Ulule, avec un objectif final de 2 500 €. Il ne manque plus que quelques contributions pour faire aboutir ce projet qui pourrait révolutionner le quotidien des personnes menstruées. Précommandez votre Culotte Bouillotte dès maintenant à partir de 60 € et recevez-la dès juillet 2025.

Alors, seriez-vous prête à franchir le pas et à rejoindre l'aventure ? Et à troquer vos protections habituelles contre cette innovation made in France ? Ou ne jurez-vous que par vos protections féminines habituelles ?