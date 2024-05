PadCareX, l’invention d’une poubelle qui recycle les serviettes hygiéniques féminines

Nous, les Femmes, produisons un déchet que vous, Messieurs, ne produisez jamais ! Et, ce sont évidemment des déchets de nos protections menstruelles dont je veux vous parler. Bien entendu, il existe des alternatives aux serviettes hygiéniques et tampons jetables, comme les coupes menstruelles ou les accessoires lavables. Néanmoins, ces produits restent chers, pas toujours faciles à utiliser, et non accessibles à certaines femmes dans le monde ! Selon la Caisse d’Allocations familiales, les protections menstruelles coûtent de 100 à 150 € pour chaque femme. Et, vous comprendrez assez aisément que ces déchets ne sont pas, ou très difficilement recyclables, et finissent donc incinérés. L’invention d’un jeune indien pourrait changer la donne. Il a imaginé le PadCareX, ou la première technologie de recyclage de serviettes hygiéniques au monde. Découverte.

Une borne de recyclage pour les protections intimes

Ajinkya Dhariya est le fondateur de la start-up PadCare Labs et l’inventeur du PadCareX, une borne de recyclage des serviettes hygiéniques. Avec cette invention, les serviettes hygiéniques usagées deviennent des matériaux utilisés pour les emballages, ou dans le domaine agricole. Non seulement cette invention est révolutionnaire, car elle recycle un déchet qui ne l’était pas auparavant, mais elle entend aussi briser les tabous sur les règles et l’hygiène menstruelle. Cette invention, Ajinkya Dhariya, la tient de sa mère, qui autour d’une discussion lui parle d’hygiène menstruelle, et de la conséquence des serviettes hygiéniques jetées sur l’environnement. Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur mécanique, il travaille pour l’agence spatiale indienne, mais décide de s’attaquer à la gestion des déchets médicaux. En Inde, ce sont 12 milliards de serviettes hygiéniques qui finissent dans les décharges à ciel ouvert, avec les conséquences sanitaires que cela comporte !

Une récupération de 99,5 % des matériaux

PadCareX révolutionne le processus de traitement des serviettes usagées en proposant une approche novatrice. Tout commence par la collecte des serviettes dans des conteneurs spécialement conçus, garantissant une prévention optimale contre les odeurs et les bactéries pendant une durée maximale de 30 jours. Une fois collectés, ces conteneurs sont acheminés vers des centres de valorisation des matières où un système de perforations ingénieux permet de récupérer jusqu’à 99,5 % des matériaux. De plus, ces centres assurent une séparation efficace à hauteur de 95 % entre la pâte et les plastiques. La pâte ainsi récupérée est ensuite transformée en produits chimiques spécialisés destinés à diverses industries, notamment l’emballage et l’agriculture.

Un impact environnemental non négligeable

Selon l’inventeur, cette borne de recyclage des serviettes hygiéniques pourrait réduire les émissions de carbone de 68 % si l’on considère que celles-ci sont incinérées. Mais, en Inde, de nombreux déchets ne le sont pas encore et pourrissent à ciel ouvert, l’impact environnemental étant immesurable ! Le recyclage des serviettes hygiéniques jouera également un rôle social, s’il venait à être généralisé dans tout le pays. Les femmes et les filles qui les utilisent prendront conscience qu’il existe une solution pour diminuer les déchets « féminins ».

Et, il y a encore du travail, car les PadCare X ne recyclent, pour le moment, que 24 millions de serviettes hygiéniques par an, ce qui représente 0,2 % du total des déchets menstruels en Inde. En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur padcarelabs.com.