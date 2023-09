Elle invente « La Belle Absorbante », une serviette hygiénique lavable et surtout (véritablement) recyclable

Tous les mois et à raison de cinq jours par mois, une femme est « indisposée », un drôle de terme pour désigner le fait qu’elle ait ses règles, non ? Toujours est-il que les règles sont un passage obligé pour toutes les femmes et durent de l’adolescence jusqu’à la ménopause ! L’invention d’Ingrid Walbrou, originaire du Lot-et-Garonne, s’adresse aux femmes et exclusivement aux femmes. Elle est à l’origine d’une serviette hygiénique lavable et recyclable aux pouvoirs ultra-absorbants. Baptisée « La Belle Absorbante », cette invention a reçu la médaille de bronze du dernier concours Lépine. Cette serviette hygiénique entend lutter contre la précarité menstruelle, un problème dont nous ne parlons pas assez. Et pourtant, elle touche 2 millions de femmes en France.

La Belle Absorbante, une serviette hygiénique révolutionnaire ?

Les serviettes hygiéniques classiques peuvent être jetables ou lavables, mais à la fin de leur vie, elles se terminent toutes à la poubelle ou au compost, si elles sont conçues en tissus biodégradables. L’idée d’Ingrid Walbrou n’est pas de « vendre des serviettes hygiéniques », mais d’assurer leur recyclage, en leur donnant une seconde vie ! Pour ce faire, chaque serviette est un pack de six pièces, ainsi qu’un insert fabriqué grâce à un procédé breveté. La matière utilisée pour la fabrication est un mélange de différentes fibres tissées en France (55 % Tencel, 40 % Polyester, 5 % Polyuréthane). Les ailettes, les fonds et les barrières sont fabriquées à 100 % en PUL (tissu doux, flexible, résistant et 100 % imperméable). Et si cette serviette hygiénique lutte contre la précarité menstruelle, c’est parce qu’elle peut devenir une autre matière première après utilisation.

Pourquoi est-elle très innovante ?

Bien plus qu’un simple produit menstruel, son projet revêt une dimension solidaire profonde : la lutte contre la précarité menstruelle. Pour atteindre cet objectif, elle a conçu un modèle économique innovant. « Mon intention n’est pas de vendre des serviettes, mais plutôt de proposer un article à vocation réutilisable, dont les ventes financeront notre mission sociale », explique l’inventrice sur Le Petit Bleu d’Agen. Pour Ingrid Walbrou, l’idée n’est pas de rendre ces produits gratuits, mais de les rendre plus accessibles en développant un modèle économique alternatif.

Quelle est la clé de ce nouveau modèle économique ?

La clé de ce modèle d’autofinancement réside dans le recyclage d’un des matériaux utilisés, la cellulose de bouleau, qui peut être vendue à des entreprises en raison de sa robustesse. Les revenus ainsi générés servent à financer la serviette hygiénique dont le prix public actuel est fixé à 18 €, avec l’objectif ambitieux de le réduire à moins de 10 € à l’avenir et, à terme, de mettre en place un système de consigne. Si vous achetez une serviette hygiénique La Belle Absorbante, vous devrez donc la retourner lorsqu’elle sera à la fin de sa première vie, pour qu’elle débute sa seconde vie ! Intelligent, non ?

Quels sont les premiers bénéfices de cette invention ?

Jusqu’à présent, l’initiative de La Belle Absorbante a permis à des enfants du Lot-et-Garonne pris en charge par les Restos du Cœur de bénéficier de fournitures scolaires grâce au matériau recyclé, tout en offrant à 1 200 femmes testeurs, touchées par la précarité menstruelle, l’accès à des serviettes hygiéniques réutilisables. Les serviettes La Belle Absorbante sont fabriquées exclusivement en France et sont l’exemple parfait qu’il est possible d’innover dans un secteur qui n’intéresse pas grand monde. Vous souhaitez passer commande ou obtenir plus d’informations ? Rendez-vous sur la-belle-absorbante.com.

