Athana, une invention innovante et française pour soulager les bouffées de chaleur par le froid

Lorsqu’une femme atteint l’âge de 50 ans environ, elle passera forcément par une étape naturelle appelée la ménopause. Cette étape inévitable marque l’arrêt définitif des menstruations, donc la fin de la période de fertilité. Les symptômes courants de la ménopause comprennent des bouffées de chaleur, des sautes d’humeur, des problèmes de sommeil et des modifications hormonales. Et parfois, ces bouffées de chaleur sont très handicapantes pour les femmes, se manifestant soudainement. Pour lutter contre les bouffées de chaleur, une start-up française, Athana, a inventé Lya, un petit appareil qui lutte contre ce phénomène grâce au froid. Financé avec succès par une campagne sur Ulule, Lya est désormais disponible. Découverte.

D’où vient l’invention d’Athana ?

Il s’appelle Thaddée Caron et est le co-fondateur d’Athana. L’histoire du projet Athana a débuté lorsque sa mère souffrait de symptômes de la ménopause, notamment des migraines, des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur. Elle traversait une période difficile au quotidien. Après avoir effectué des recherches sur les solutions existantes, il a pris conscience qu’aucune n’était vraiment efficace. Ainsi, les huiles essentielles, le pilate, le yoga ou encore différents programmes alimentaires ne parvenaient pas à soulager sa maman. Seul le froid parvenait à l’apaiser et à soulager les migraines ainsi que les bouffées de chaleur chroniques. Il s’est alors entouré d’ingénieurs pour trouver une solution qui permettrait de soulager sa mère par le froid et en fonction de l’intensité de ses douleurs. C’est ainsi qu’est née Athana !

Lya d’Athana, qu’est-ce que c’est et combien cela coûte ?

Le boîtier Lya est un appareil compact et portable, offrant une thérapie instantanée par le froid pour un soulagement ciblé des bouffées de chaleur. Il est conçu pour être silencieux, inodore et n’émet aucune onde (l’application peut être déconnectée). Il offre jusqu’à deux heures de fonctionnement continu pour une expérience sans interruption.

Afin que le petit boîtier soit encore plus efficace, il est connecté à une application autonome et gratuite qui permet à l’utilisatrice de régler la température. L’application permet aussi d’obtenir des analyses sur la fréquence des bouffées de chaleur ressenties par l’utilisatrice. Avec sa technologie de cryothérapie avancée, Athana procure un confort rafraîchissant, vous permettant de profiter de nuits paisibles et réparatrices en disant adieu aux bouffées de chaleur et aux sueurs nocturnes.

Comment utiliser Lya d’Athana ?

Lorsqu’il s’agit de placer l’Athana pour une thermorégulation optimale, il est important de cibler certaines zones thermosensibles du corps. Plusieurs recherches scientifiques affirment que les zones du corps les plus promptes à la régulation de la température corporelle sont les poignets, la nuque et le thorax. Lya a donc été conçu pour s’adapter à ces trois parties du corps. En effet, toutes les femmes n’ont pas la même sensibilité au niveau des zones thermosensibles. Certaines seront plus soulagées en appliquant le boîtier sur la nuque, quand d’autres préféreront le thorax ou les poignets. Il semblerait cependant que la nuque et les poignets soient les zones les plus souvent retenues pour soulager les désagréments liés aux bouffées de chaleur. Vous pouvez retrouver Athana sur la boutique officielle au prix de 129 € au lieu de 189 €.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention pour soulager les bouffées de chaleur ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().