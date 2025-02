« Un exosquelette temporaire », une prothèse mammaire résorbable en peau de cochon

En France, il est une maladie qui touche de nombreuses femmes : le cancer du sein. Ainsi, dans un communiqué, Santé Publique France rappelle l’importance du dépistage régulier. En effet, « avec près de 60 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France et la 1ʳᵉ cause de décès par cancer ». Parmi ces femmes, 22 000 subissent une mastectomie (ablation des seins) totale pour éviter la récidive, selon la Haute Autorité à la Santé (HAS). Cette intervention, souvent inévitable, est aussi une épreuve physique et psychologique, souvent suivie d’une reconstruction mammaire. Néanmoins, 30 % des femmes concernées refusent la reconstruction. Du côté de La Rochelle, les laboratoires Mecellis Biotech pourraient bien révolutionner la vie de nombreuses femmes. En effet, ils sont à l’origine d’une prothèse mammaire naturelle et résorbable que je vous présente immédiatement.

Une prothèse mammaire qui imite le corps humain

De nombreuses femmes refusent la reconstruction mammaire, certaines par conviction, comme ce fut le cas de ma grand-mère soit dit en passant. Mais d’autres la refusent, car les prothèses mammaires actuelles sont majoritairement en silicone, un matériau inerte qui, s’il recrée la forme du sein, reste un corps étranger dans l’organisme. De plus, ces prothèses classiques doivent être remplacées tous les dix ans, impliquant de nouvelles interventions, des anesthésies générales, et de longues périodes de repos. Mecellis Biotech a donc eu une idée audacieuse : développer un implant résorbable, conçu pour être progressivement intégré par le corps de la patiente. Et, tenez-vous bien, cette prothèse qui une fois implantée, va se « construire » grâce aux cellules de la patiente est fabriquée à base de peau de cochon. Vraiment ?

La peau de cochon : un matériau révolutionnaire dans la reconstruction mammaire

La peau de cochon, aux propriétés proches de celles de l’homme, est utilisée depuis longtemps en médecine reconstructive. Aujourd’hui, elle sert à aider les femmes après un cancer du sein. Prélevée sur des cochons destinés à l’alimentation, elle est transformée en laboratoire : débarrassée de ses cellules porcines, elle conserve seulement ses composants compatibles avec le corps humain. Un biopolymère y est ajouté pour former une prothèse flexible et résorbable. Implantée, elle agit comme un exosquelette temporaire et va progressivement se remplacer par les tissus de la patiente. Cette avancée biomédicale illustre l’ingéniosité de la science au service de la reconstruction et du bien-être des femmes. Un cœur de porc avait même été greffé sur un patient, qui avait survécu deux mois après l’opération.

Une innovation déjà disponible pour les patientes ?

Depuis 2017, Mecellis Biotech développe une prothèse mammaire innovante, aussi simple à implanter qu'un modèle en silicone. L'entreprise a franchi plusieurs étapes clés et a été récompensée par la French Tech Bordeaux en novembre dernier. Toutefois, avant sa commercialisation, une validation européenne reste nécessaire. Si tout se déroule comme prévu, cette prothèse naturelle pourrait être disponible d'ici à deux ans, procurant une alternative prometteuse aux patientes devant bénéficier d'une mastectomie.