Sleep Number : l’intelligence artificielle s’invite dans ce lit intelligent pour améliorer votre sommeil

De 30 à 50 % des adultes en France déclarent la présence d’un trouble du sommeil, selon Santé Publique France. Parmi ces troubles, on peut citer les insomnies, les difficultés d’endormissement ou encore l’apnée du sommeil. Dans le domaine du sommeil, les entreprises technologiques inventent et innovent afin de nous aider à améliorer notre sommeil, évidemment primordial pour notre santé. Lors du CES 2022, la société Sleep Number a présenté son dernier lit connecté, le Sleep Number 360 Smart Bed. Ce lit utilise la technologie de suivi du sommeil pour aider les utilisateurs à améliorer la qualité de leur sommeil. La sortie de ce lit hautement technologique est prévue pour 2023. Découverte.

Le lit Sleep Number 360, qu’est-ce que c’est ?

Le lit connecté Sleep Number 360 Smart Bed utilise des capteurs pour surveiller la qualité de votre sommeil, notamment la durée, la profondeur et la régularité de votre sommeil. Il peut également suivre votre rythme cardiaque, votre respiration et vos mouvements tout au long de la nuit. En fonction des données collectées, le lit peut automatiquement ajuster la fermeté du matelas pour optimiser votre confort de sommeil. Il peut par ailleurs utiliser une fonction de réveil intelligent pour vous réveiller au moment optimal de votre cycle de sommeil, afin que vous vous sentiez plus reposé et plus énergique tout au long de la journée. Le Sleep Number 360 Smart Bed est conçu pour aider les utilisateurs à optimiser leur sommeil et à se réveiller plus reposés et plus énergiques. L’entreprise a aussi dévoilé des meubles intelligents qui complètent et améliorent les fonctions de ce lit hors du commun.

Pourquoi ce lit est « intelligent » ?

Nous avons différents besoins « en sommeil » selon l’âge que nous avons. Un adolescent dort beaucoup plus qu’un adulte, qui dort aussi plus qu’un senior en général. Dans un lit classique, le dormeur ressent parfois des difficultés de sommeil, liées à son âge. L’idée étant donc de proposer un outil qui s’adapte au sommeil de l’utilisateur, et non l’inverse. Le Smart Bed 360 recueille chaque nuit des données précieuses exploitées via l’Intelligence Artificielle, pour améliorer le sommeil. Inventé en 2017, l’entreprise a recueilli des millions de données personnalisées. Et il a fallu cinq ans pour que le dispositif soit optimal.

Un lit couplé à une application ultraperformante

L’intelligence de ce lit est rendue possible grâce à de multiples capteurs installés, sur toute la surface du lit, ainsi qu’aux logiciels embarqués, à l’IA et aux algorithmes d’apprentissages automatiques. Cela se traduit par un micro-environnement ajustable et réactif, propre à chaque dormeur. Les nouveaux lits intelligents 360 seront disponibles en 2023 à partir de 1 099 $ environ, un prix assez raisonnable, par ses performances proposées. De plus, Sleep Number a développé des meubles intelligents, toujours dans l’optique d’améliorer le bien-être des usagers. On trouve, par exemple, un meuble pensé pour l’aide à la mobilité, qui va aider le dormeur à sortir ou entrer dans le lit. Une technologie audio individuelle et de réduction du bruit est par ailleurs prévue afin de masquer les bruits ambiants. Il est aussi possible d’ajouter un éclairage particulier qui favorise la relaxation et régule le rythme circadien. En savoir plus ? Rendez-vous sur Sleep Number.