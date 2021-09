De combien d’heures de sommeil avons-nous réellement besoin ?

Dormir est un processus biologique à ne pas négliger; notons que le sommeil constitue en moyenne un tiers de la vie humaine. Cela permet de se faire une idée de son importance dans notre développement. Le processus consiste en une perte de conscience pour stimuler le système nerveux.

Le maintien de la réception sensitive le distingue du coma. Le tonus musculaire connaît une baisse progressive pendant le sommeil, ce qui renforce la sensation de repos. Le sommeil et la régulation de l’horloge biologique sont étroitement liés. La corrélation possède un impact considérable sur le renforcement du système immunitaire.

Dormir suffisamment selon le stade de développement

Pour profiter des bienfaits du processus, il faut avant tout dormir à des heures convenables et suffisamment. Des troubles hormonaux et un risque accru de développer certaines maladies peuvent résulter d’un manque de sommeil.

La morphologie humaine subit plusieurs changements en grandissant: l’adolescent comme l’adulte ne possède pas la même activité quotidienne qu’un nourrisson. Les besoins varient également selon le groupe d’âge. Cette variation concerne également la durée du sommeil. Il y a eu de nombreuses études sur le sommeil et ses effets, et les professionnels de santé se sont basés sur celles-ci pour établir des heures de sommeil recommandées selon le groupe d’âge.

La durée d’un sommeil réparateur

Les nourrissons de moins d’un an nécessitent entre 12 à 15 heures de sommeil par jour. Ils peuvent avoir besoin de plusieurs siestes pour atteindre ce quota. Entre un an et cinq ans, la durée du sommeil est comprise entre 10 et 14 heures.

Par ailleurs, les enfants de 6 à 13 ans demandent jusqu’à 11 heures quotidiennes de sommeil. Il faut compter entre huit et 10 heures pour les 14 – 17 ans. Pour ceux qui sont dans la catégorie des 18 – 64 ans, au moins sept heures de sommeil par jour sont indispensables.

Comment faire pour bien dormir ?

Le manque de sommeil peut être très préjudiciable pour les enfants, car ils sont en plein développement; le processus leur permet de consolider la mémoire pour favoriser l’apprentissage. Pour les enfants, le fait de dormir suffisamment aide à mieux gérer leurs émotions.

Chez les jeunes et adultes, le manque de sommeil engendre souvent des problèmes de concentration, qui peuvent avoir des effets négatifs sur les études et le travail. Pour bien dormir, les professionnels de santé recommandent de dormir à des heures fixes. Faire des exercices de relaxation avant d’aller se coucher est également utile. Par ailleurs, si vous avez des troubles d’insomnie, consultez rapidement un médecin.

Le sommeil est à mettre au même niveau que la nutrition en terme d’importance. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où les écrans dominent. Pour une bonne nuit de sommeil, il est conseillé de les éviter au moins une demi-heure avant d’aller se coucher.