Confinement : les troubles du sommeil sont inévitables mais ces innovations peuvent vous aider à mieux dormir

L’une des conséquences directes du confinement concerne les difficultés liées au sommeil. Insomnies, nuits courtes, réveils nocturnes. Difficile de caler des nuits lorsque l’on doit rester à la maison toutes les journées. Le télétravail n’aide pas non plus à mieux dormir si l’on ne s’impose aucun planning et que l’on travaille trop tard le soir.

Le corps et l’esprit ont besoin de repères pour récupérer, le confinement les fait voler en éclat. Il existe quelques méthodes originales pour tenter de renouer avec des nuits réparatrices. Et de préférence sans somnifères ou antidépresseurs !

Pourquoi dort-on moins bien confinés ?

Dans un rapport paru le 17 juin 2020, Santé Publique France estime que le télétravail a fortement fait baisser l’activité physique. Les conséquences sur le sommeil sont alors inévitables. Ne faisant plus de sport, nous nous fatiguons moins physiquement. Et le cerveau a tendance à être moins au repos que lorsque l’on est en présentiel. La vie parfois dissolue d’un télétravailleur peut provoquer des troubles du sommeil. Il existe pourtant de petits moyens pour tenter de passer des nuits plus sereines.

Quelles habitudes pour mieux dormir ?

La qualité du sommeil passe d’abord par une bonne hygiène de vie. La recommandation du temps de sommeil est généralement de 8h par nuit. Pour donner un rythme à votre cerveau, il faut le contraindre à se coucher à heure fixe et donc se réveiller huit heures plus tard ! Une grasse matinée de temps à autre pourquoi pas mais il faut oublier les couchers tardifs et les nuits de 12 h ! Ne chauffez pas trop votre chambre, et ne la chauffez même pas du tout, le chauffage est néfaste pour l’endormissement.

Avant de vous coucher, les règles sont simples :

Pas de raclettes ou autres plats lourds

Exit l’alcool et le tabac juste avant de plonger dans les bras de Morphée

Supprimer le petit screen des réseaux sociaux juste avant d’éteindre la lumière… La lumière bleue des écrans empêche de dormir.

Ne prenez pas d’excitants comme le thé ou le café après 16h.

Les innovations qui vous aident à mieux dormir

Bien sûr, consulter un médecin peut s’avérer nécessaire quand la fatigue est omniprésente. Mais il existe également des objets accessibles et parfois étonnants qui permettent de retrouver un sommeil réparateur.

La couverture d’acupression

Ces couvertures très lourdes puisqu’il faut compter environ 10% de votre poids sont d’une efficacité surprenante ! Si vous pesez 80 kilos, votre couverture devra peser 8 à 10 kg. Nous avons pu tester une couverture pondérée et avons gagner quelques heures de sommeil. La couverture vous englobe dans une espèce de cocon qui vous plonge dans un sommeil profond. Le poids étant réparti sur tout le corps, les mouvements inconscients disparaissent presque et par la même occasion, les battements cardiaques restent stables.

L’oreiller à mémoire de forme

L’oreiller cervical se destine particulièrement à ceux qui dorment sur le côté. Les oreillers ergonomiques et à mémoire de forme s’adaptent exactement à la morphologie du cou. La tête est donc parfaitement maintenue et permet un sommeil réparateur. L’oreiller ergonomique permet également de ne pas être réveillé par les douleurs de mouvements.

Le métronome lumineux Dodow

Ce petit appareil dont nous vous parlions déjà en 2016 a fait des milliers d’adeptes depuis. Plus de 500 000 personnes ne s’endorment plus sans leur Dodow ! C’est un petit métronome lumineux qui vous réapprend à dormir ! Un exercice de Dodow dure entre 8 et 20 minutes et permet de s’endormir 2.5 fois plus vite qu’en temps normal. Dodow réduit le stress, l’agitation, les réveils nocturnes et les insomnies passagères.

Le masque Hypnos :

Le masque Hypnos est un produit assez récent qui a déjà conquis plus de 10000 personnes. Il permet de vous endormir sous hypnose. Grâce à une application dédiée, vous pourrez vous laissez guider par les lumières couplées aux vibrations du masque. Nous vous en parlions également dans nos colonnes lors de sa sortie.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour continuer à travailler depuis votre salon sans mettre à mal votre sommeil. Dormir c’est la vie, mais il faut savoir doser son sommeil et le rendre le meilleur possible.

Où trouver les innovations pour mieux dormir ?