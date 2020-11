Cet étonnant tapis de Yoga en liège affiche les postures, les étirements et de nombreux exercices à réaliser à la maison

Les températures plutôt clémentes de ce début novembre nous poussent à effectuer notre promenade quotidienne autorisée dans la Nature. Mais pourquoi, au lieu de marcher sans but, ne vous poseriez-vous pas près d’un arbre centenaire pour effectuer une séance de Yoga !

Le Yoga est l’une des activités que l’on peut pratiquer en solitaire, sans professeur, juste en tête à tête avec soi-même ! Si en plus vous posez au sol cet étonnant tapis en liège INSPIRATION, vous n’aurez même pas à vous souvenir des 118 postures que compte cette discipline de la philosophie indienne āstika ! Un petit bijou pour des exercices sereins en reconnexion avec Dame Nature !

Qu’est-ce que le Yoga ?

Le Yoga est une discipline dans laquelle il faut pratiquer des exercices de respiration et des postures (118). Cet art de vivre indien serait un chemin initiatique vers la discipline physique. Les premières références au yoga se trouve dans le Sutra de Patanjali qui date de 200 ans avant notre ère. Le Yoga apporte la sérénité et peut s’appliquer dans toutes les sphères de la vie.

Pourquoi ce tapis est-il si original ?

Un tapis de yoga classique nécessite un professeur ou une excellente mémoire puisque la discipline compte 118 postures. Et, évidemment, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres pour un Yoga efficace.

Mais avec ce tapis de yoga INSPIRATION de 1026 Studio, pas besoin d’instructeur ni de livre, juste un peu de souplesse ! Sur ce tapis en liège, on retrouve 60 positions d’étirement, 60 postures de yoga et 60 exercices à réaliser à la maison, parfait pendant le confinement…. Si vous préférez pratiquer le yoga sur le parquet de votre maison, le tapis ne glissera pas au sol.

Sa conception en deux couches de liège fait que vous ne glisserez pas non plus pendant vos exercices. Le liège ayant des propriétés antibactériennes, il suffit d’avoir des lingettes lavables humides pour qu’il soit prêt pour la prochaine séance. Le tapis est proposé sur Kickstarter au tarif de 58 euros.

Pour info, un premier tapis Kyoma a été financé en 2018 l’ors d’une campagne de crowdfunding. Le premier tapis est toujours disponible et il coûte 49€, un tout petit investissement pour de magnifiques séances de relaxation ! Dans un ordre d’idée plus intime, le même tapis existe avec les 59 positions du Kamasutra mais ça c’est une autre histoire ! Et ces positions-là ne se pratiqueront pas au beau milieu d’un espace vert en ville !