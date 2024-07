MadeiGuincho dévoile une étonnante Tiny House, intégralement recouverte de liège

Vous aimez les tiny houses originales et optimisées ? Si tel est le cas, je vous embarque à la découverte du dernier modèle proposé par le constructeur portugais MadeiGuincho. Après la Pego, que Nathalie vous avait présentée dans cet article, puis la Baleia T.O.W dans ce second article que vous aviez découvert. C’est la Terra m2, grande sœur du modèle Terra m1 que je vous invite à découvrir. Selon le fabricant, la Terra m1 avait été inspirée de l’immensité cosmique des nuits de l’Alentejo, la région du Portugal dans laquelle est établie l’entreprise. Pour le modèle Terra m2, ce sont « des vastes eaux du réservoir d’Alqueva et des forêts traditionnelles de chênes-lièges » que leur est venue l’inspiration. Le liège est la pièce maîtresse de cette superbe tiny house, il recouvre la totalité des façades, et c’est absolument magnifique. Embarquement immédiat !

Une tiny house recouverte de liège : la superbe idée du fabricant !

Le liège, c’est évidemment ce que l’on observe en premier lorsque l’on découvre la Terra m2. Mais, elle est aussi assez extraordinaire dans sa conception puisqu’elle se répartit sur trois nivaux et d’une terrasse panoramique, directement sur le toit. Comme le modèle Terra m1, elle se destine plutôt aux couples ou aux loueurs de gîtes originaux, plus qu’aux familles nombreuses. Construite sur une remorque à double essieu, cette maison mesure seulement 5 mètres de long et est recouverte de bois et de liège. Ces deux matériaux n’ont pas été choisis par hasard, ils procurent à la tiny house une excellente isolation. Le liège est aussi un clin d’œil au Portugal, le plus grand producteur mondial de cette matière, qui est donc locale, bien sûr.

Un petit tour à l’intérieur s’impose

L’aménagement intérieur de la Terra m2 est réparti sur trois niveaux distincts. Commençons la visite par la cuisine qui se trouve au fond de la tiny house, et à laquelle on accède par l’entrée principale. Elle est correctement équipée d’un évier, de nombreux rangements et des appareils électroménagers essentiels. Poursuivons par le salon auquel on accède par quelques marches, et qui offre tout le confort aux habitants. Enfin, quelques marches descendent depuis la cuisine, vers une chambre dotée d’un lit pour deux personnes, et de nombreux rangements pratiques.

La cuisine donne également accès à une salle de bain équipée de toilettes et d’une douche. Une seconde porte dans la salle de bain s’ouvre sur une terrasse extérieure, ajoutant un espace de vie supplémentaire en plein air. L’intérieur de la Terra m2 présente une finition rustique et chaleureuse qui met en valeur la beauté du bois. La maison est inondée de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées, créant une atmosphère agréable et lumineuse.

Et, l’extérieur de la Terra m2, cela donne quoi ?

Le salon, pièce centrale de la tiny house, propose par ailleurs un escalier qui mène à une petite lucarne qui permet d’accéder au toit-terrasse. Évidemment, une fois arrivés au sommet, les heureux visiteurs découvriront une vue imprenable sur les paysages alentour. L’occasion de se détendre, la « tête dans les nuages ». Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les détails sur le site officiel de MadeiGuincho ou sur leur compte Instagram. Que pensez-vous de cette petite œuvre d’art ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .