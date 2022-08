Madeiguincho dévoile sa nouvelle tiny house Baleia T.O.W., autosuffisante et ravissante

Que diriez-vous d’une petite maison en bois qui permet à une famille de vivre hors du réseau électrique ? La tiny house Baleia TOW tire toute son énergie d’un panneau solaire et d’une batterie, et c’est une nouvelle création Madeiguincho. Cette entreprise, c’est celle de Gonçalo Madeira Marrote. Issu d’une famille de charpentiers, c’est tout naturellement qu’il s’est mis à travailler le bois… Il s’est, depuis quelques années, spécialisé dans la construction de petites maisons, qui sont de préférence autosuffisantes. La petite Baleia TOW est l’exemple parfait de ce que peut réaliser le charpentier, et cette maison se destine à une maman qui y vit avec ses deux enfants. Découverte !

La Baleia TOW, une tiny house autonome en électricité…

Elle ne mesure que 7 mètres sur 2.5 mètres et est installée sur une remorque à double essieu. Comme le précédent modèle, l’Adraga, la petite maison couvre ses besoins en énergie grâce à des panneaux solaires reliés à des batteries. Pour l’autonomie en eau, Madeingaucho a ajouté des réservoirs et un système de récupération des eaux de pluie. Cependant, elle est tout de même branchée sur le réseau d’eau domestique.

Un petit tour à l’intérieur ?

La tiny house dispose de deux entrées: l’une se fait par les doubles portes vitrées principales et sont reliées à la cuisine; l’autre par une petite porte sur le côté de la maison qui donne accès à un couloir disposant de nombreux espaces de rangement et d’un accès direct à la salle de bains. La propriétaire a souhaité cette entrée afin de pouvoir accéder à la salle d’eau sans traverser les pièces à vivre de la tiny house, et s’éviter parfois quelques heures de ménage supplémentaires lorsque les enfants rentrent couverts de boue après avoir joué à l’extérieur.

La décoration est très simple et a été pensée en contreplaqué; le bois est bien sûr partout dans le Baleia… Le salon dispose d’une banquette et d’une table pour prendre les repas ainsi que de nombreux espaces de rangement. La propriétaire a également ajouté un petit bureau pour travailler dans cette pièce.

La cuisine, la pièce centrale de la tiny house

Dans cette maison, c’est la cuisine qui fait office de pièce à vivre. Elle a été installée au centre de la maison et dispose d’une machine à laver séchante, d’une cuisinière quatre feux gaz, d’un four, d’un réfrigérateur et de nombreux rangements. On retrouve de l’autre côté de la cuisine, une petite salle de bains avec douche, lavabo et toilettes à compostage. A l’étage se trouvent les chambres, l’une pour la maman, la seconde pour les enfants, toutes deux accessibles par des échelles en bois. Elles sont typiques des tiny houses, avec un plafond bas et l’espace nécessaire pour y mettre les lits… Pas de fioritures dans cette tiny house, juste de quoi vivre confortablement. Cette petite maison se trouve au Portugal et devrait coûter un peu moins de 50 000 € si l’on se réfère aux précédents modèles conçus par Madeiguincho… Elle est trop mignonne non ? Plus d’infos : Madeiguincho