Tiny House : prix, législation, stationnement, avantages et inconvénients – dossier

Depuis quelques années, les tiny-houses sont devenues des habitations tendance. Ces constructions écologiques s’inscrivent dans une démarche responsable, et permettent pour un coût inférieur à un mobil-home ou à une maison traditionnelle de profiter d’un cadre verdoyant. Dans les prochains mois, vous opterez peut-être pour la construction d’une tiny-house, afin qu’elle vous serve d’habitation, de bureau pour télétravailler, ou encore de studio pour votre jeune adulte qui a du mal à quitter le nid… Les constructeurs de ces petites habitations se sont multipliés en France ces dernières années. Découvrez notre dossier sur les tiny-houses, ainsi qu’une trentaine d’entreprises françaises (prochaine MAJ) qui pourront répondre à votre souhait de construction.

Une Tiny-House, c’est quoi ?

Littéralement, une tiny-house est une « minuscule maison », en fait, qu’on peut situer entre la roulotte et la maison… Elle se présente comme une petite habitation sur remorque. Elle est considérée comme une résidence mobile et doit conserver sa mobilité pour être qualifiée de tiny-house, à la différence d’un abri de jardin, qui, lui, se pose sur le sol. Aux Etats-Unis, les tiny-houses existent depuis 1929, inventées à l’époque du krach boursier pour palier la crise économique. Elles reviendront sur le devant de la scène en 2005 à la suite de l’Ouragan Katrina qui souffla des milliers de maisons, il fallait alors reconstruire le plus vite possible. Enfin, elles réapparaitront en 2007 lors de la crise des subprimes, devenant une alternative pour celle et ceux qui avaient perdu leurs maisons.

Avant de devenir un choix de vie, les tiny-houses étaient donc plutôt des alternatives à une maison traditionnelle. Elles sont plus rapides à construire, moins chères et sans nécessité de posséder le terrain sur lequel on les pose. En France, elles sont devenues depuis 2020 une alternative aux appartements en ville. Les différents confinements ont semblé faire prendre conscience du besoin de nature qui pouvait se faire sentir lorsque l’on devait rester confiné dans 50 m² sans extérieur !

Les avantages d’une maison sur roues

Le premier avantage d’une tiny-house est bien évidemment son prix, qui oscille entre 16 000 et 20 000€, châssis compris. Mais c’est son impact sur l’environnement qui ressort parmi ses attributs. Souvent équipée de panneaux photovoltaïques ou de système de chauffage écologique, le coût des factures s’en trouve grandement réduit. Le troisième avantage se trouve dans la petite surface à entretenir, à chauffer, et à alimenter en eau. Avec une surface de 15 à 20 m², les coûts d’entretien sont évidemment bien inférieurs à ceux d’une maison de 100 m² ! Qui plus est, lorsque vous rencontrez un problème de toiture, et même si vous deviez la refaire entièrement, cela réduit aussi le coût des travaux. Nous y reviendrons un peu plus loin, mais le dernier avantage réside dans le fait qu’il ne faille pas de permis de construire pour une Tiny-House.

Les inconvénients d’une maison mobile

Si la tiny-house offre bien des avantages, cela ne va pas sans inconvénient évidemment… C’est la raison pour laquelle il faut vraiment peser le pour et le contre lors de l’acquisition d’une tiny house. Le premier inconvénient est son poids, car elle ne doit jamais dépasser les 3.2 tonnes pour pouvoir entrer dans la catégorie d’une tiny-house, et surtout, pour pouvoir être déplacée sur une remorque. Le second inconvénient serait sa petite surface de moins de 20 m²: il est évident qu’un couple avec 3 enfants n’aura pas assez d’espace pour y vivre confortablement. D’ailleurs, réglementairement, une tiny-house se conçoit pour 4 personnes au maximum. Enfin, il faut évidemment avoir un terrain pour pouvoir l’installer, et passer un permis BE pour pouvoir la tracter sur sa remorque; à noter que le poids de la Tiny requiert parfois également l’achat d’un véhicule suffisamment puissant pour pouvoir la déplacer facilement.

Que choisir entre la Tiny-House déjà construite et l’auto-construction ?

A l’évidence, l’auto-construction revient moins chère que la tiny-house livrée clés en mains… Encore faut-il s’y connaître un peu en matière de construction, d’étanchéité, de plomberie et d’électricité. Pour s’assurer d’un résultat rapide et fiable, mieux vaut faire appel à des professionnels de la construction. Ils sont de plus en plus nombreux en France, et vous en trouverez forcément un près de chez vous.

Quelle est la réglementation française ?

Les Tiny-Houses, en France, ne sont arrivées qu’en 2013; il n’existe donc pas de réglementation spécifique à ce type d’habitat. Pour la loi, ces petites maisons, puisqu’elles sont mobiles, sont assimilées à des caravanes ou mobil-homes. C’est donc cette législation qui s’applique avec la loi ALUR (Accès au logement et urbanisme rénové). Comme la Tiny-House ne possède pas de fondations, elle ne nécessite donc pas de permis de construire, sauf si elle dépasse les 20 m² d’emprise au sol. La Tiny-House n’est pas non plus soumise à la taxe d’aménagement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Comment déplacer une Tiny-House ?

En revanche, pour déplacer votre petite maison, vous devrez posséder le permis BE, qui nécessite une formation payante de 7 heures, pour un coût moyen de 300€. Et ce permis doit être obtenu avant la signature de réservation de votre future habitation ! Si, en revanche, votre micro-maison pèse moins de 3.5 tonnes, le permis B suffit, mais c’est très rarement le cas. Une dernière chose pour la route, justement: votre remorque devra être immatriculée, puisque d’un poids supérieur à 500 kilos, et votre véhicule tracteur devra pouvoir afficher un poids total roulant (PTRA) qui englobe le poids de la Tiny et celui de la remorque… Autant vous dire que c’est vers une camionnette, un 4X4 ou un pick-up qu’il faudra vous orienter !

Comment stationner votre Tiny-House ?

Comme pour tout véhicule, les endroits interdits le sont aussi pour les Tiny-Houses… Hors de question donc de stationner sur le bord de mer, dans une forêt classée ou sur des sites classés eux-aussi. En revanche, vous pourrez stationner sur la voie publique au maximum 7 jours d’affilée, à condition, bien sûr, de ne pas entraver la circulation. En théorie c’est donc autorisé, mais dans la pratique, stationner une Tiny-House n’est pas si simple que cela, elle prend de la place ! Sur un terrain privé, vous avez le droit de stationner votre petite maison pendant 3 mois maximum. Au-delà, il faudra demander une autorisation à la mairie de votre lieu de stationnement. Attention, les municipalités sont encore frileuses à l’idée d’accueillir des Tiny-Houses, qui ont encore une mauvaise image.

Comment assurer votre Tiny-House ?

Si vous devenez propriétaire d’une Tiny-House, vous n’échapperez pas aux assurances évidemment. Etant donné qu’elle n’est pas vraiment considérée comme une maison, vous ne paierez donc pas de taxe d’habitation, ni de taxe foncière. Si vous êtes propriétaire du terrain en revanche, vous paierez la taxe foncière sur les terrains non bâtis. Pour la Tiny-House, il vous faudra souscrire au moins une assurance, voire deux si vous la déplacez en prenant la route. Concrètement, il vous faudra une assurance multirisques habitation pour assurer vos biens, les incendies, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc. Comme pour une maison classique.

Mais, étant donné que la Tiny-House est sur remorque et qu’elle est sensée être déplacée, vous devrez également assurer la remorque avec sa propre carte grise, et la Tiny-House en tant qu’habitation légère de loisirs (HLL) qui correspond à une assurance pour caravane. Avec ce second contrat, votre petite maison sur roues sera assurée en cas d’accident sur la route, ou à l’extérieur de votre domicile. Renseignez-vous auprès de votre assureur: avec l’engouement que connait ce nouveau type d’habitation, ils sont de plus en plus nombreux à proposer des contrats spécifiques aux Tiny-Houses. Ces contrats regroupent généralement les deux cités précédemment et vous permettent de tout réunir en un seul contrat, et parfois de payer moins cher également.

Quelles taxes aurez-vous à payer pour votre Tiny-House ?

Comme nous vous le disions précédemment, vous ne serez pas assujetti à la taxe d’habitation, ni à la taxe foncière. En revanche, vous devrez vous acquittez de la taxe d’aménagement de 150€ par an si vous occupez la Tiny-House au titre de résidence principale; vous ne paierez que 100€ si votre elle a été mise en circulation entre 10 et 15 ans en arrière, et vous serez exonéré de cette taxe si elle l’a été voilà plus de 15 ans. Si votre Tiny-House n’est pas votre résidence principale, vous serez soumis à la taxe d’aménagement que vous devrez régler lors du dépôt du permis de construire.

En 2022, la taxe d’aménagement à augmenter de 7% par rapport à 2021:

Hors Île-de-France, le mètre carré coûte 820€;

En Île-de-France, le mètre carré coûte 929€.

Dans l’un de nos articles, nous vous expliquions en détails comment calculer cette taxe d’aménagement, valable également pour les abris de jardin.

Pour calculer le montant de votre taxe, il faudra vous baser sur la valeur forfaitaire, et multiplier par le nombre de mètres carrés, puis appliquer le taux de votre commune, et de votre département. Par exemple, un abri de jardin de 19 m² avec un taux communal de 5%, départemental de 2.2% et régional de 1% vous revient à 1339€ pour l’année. Nathalie Kleczinski

Vous êtes un constructeur de Tiny-House basé en France et souhaitez apparaître dans notre article ? Envoyez-nous un mail à arakiel@neozone.org. Nous mettrons cet article à jour régulièrement.

Nos derniers articles sur le sujet “Tiny-House”