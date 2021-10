Tiny-House : ECO, une maison sur roues à moins de 30 000 euros

Habiter une tiny-house devient le souhait de nombreuses personnes. Après les différents confinements, les gens qui vivaient en ville se sont rendu compte de la chance qu’avait, ceux, qui étaient confinés à la campagne ! Il était évidemment plus simple d’être restreint dans ses déplacements dans une maison avec jardin que dans un appartement.

Et, c’est presque naturellement que ceux qui pouvaient se le permettre se sont tourné vers les tiny-houses. Des petites maisons, rapides à construire et financièrement accessibles.

Depuis peu, grâce au site Les Maisons Modulaires, il est désormais possible de choisir sa tiny-house sur Internet ! De passer commande et de recevoir sa tiny clé en mains à l’endroit où vous souhaitez l’installer. On vous présente le modèle ECO à moins de 30 000€ !

Des petites maisons qui ont tout, des grandes !

Confortables et douillettes, elles sont absolument parfaites pour nicher au cœur d’un écrin de verdure. A l’intérieur, on retrouve tout le confort moderne, de la cuisine à la salle de bain… Ces tiny-houses sont pensées pour que vous puissiez vous installer rapidement tout en réduisant drastiquement votre empreinte carbone… Si l’on en croit un récent sondage effectué par l’entreprise, 72% des personnes interrogées seraient intéressées par l’achat d’une tiny-house.

Pleins feux sur la tiny-house ECO

La tiny-house ECO se vend sur le site, clé en main à partir de 29 990€. Elle est totalement auto-suffisante et indépendante en eau et en électricité. Plusieurs dimensions sont disponibles, 5, 6, 7, 8 mètres de long, mais elles restent toutes à un prix inférieur à 40 000€.

La bardage bois des tiny-houses offre un panel de couleur différent à chaque fois et en fonction de la luminosité. Pour le bardage métallique, plusieurs coloris sont disponibles… Classiques ou pleines de peps, c’est vous qui déciderez !

Pour le double vitrage, vous pourrez compter sur un renforcement avec argon. Les baies vitrées en aluminium ou PVC permettent une isolation phonique comme acoustique parfaites. Au sol, vous trouverez du parquet stratifié, gage de robustesse et de longévité… A l’intérieur, tout est aménagé avec goût, de manière moderne et totalement fonctionnelle.

Mais qui fabrique les tiny-houses ?

L’entreprise Braumes existe depuis 1959, et est spécialisée dans la menuiserie. Pendant plus d’un demi-siècle, l’essentiel de l’activité tournait autour des fenêtres, portes ou vérandas. En 2002, quand Stéphane Richard reprend l’entreprise, il revient du Canada avec des prototypes de tiny-houses et l’objectif de les transposer en France.

En 2013, il vend sa première création et est, depuis lors, l’un des premiers vendeurs en France. L’entreprise fabrique entre 40 et 60 modèles chaque année… Certaines tiny-houses sont fabriquées en série, et d’autres peuvent être personnalisées. Cliquez ici pour en savoir plus sur la tiny house.

Il existe trois gammes de produits :

Une Gamme Classique entre 29900€ et 40000€

Une Gamme entre 48 000€ et 80000€

La gamme VLine qui permet des configurations modulables et s’équipent de système photovoltaïque.

Toutes les tiny-houses de la société BRAUMES, sont fabriquées en matériaux locaux : épicéa ou mélèze, et isolées avec du plâtre d’argile et de la laine de mouton.

