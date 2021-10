Une association fabrique des tiny-houses sociales avec des “matériaux de déconstruction”

Il n’est peut-être plus nécessaire de présenter les tiny-houses, ces petites maisons souvent auto-construites qui connaissent un succès fulgurant. Avoir une tiny-house aujourd’hui, c’est avoir un pied-à-terre niché au cœur de la nature pour les citadins. Mais c’est aussi habiter dans un espace minimaliste et confortable qui ne laisse pas de place au superficiel, pour ceux qui choisissent cette habitation comme résidence principale.

La plupart du temps, ces maisons sont construites en bois, ou dans des matériaux écologiques. On voit également « pousser » des villages de tiny-houses qui se destinent aux jeunes à Lyon ou aux femmes à Villeurbanne. Du côté des Vosges, un nouveau projet écologique et solidaire vient de naître : reconstruire des tiny-houses avec des matériaux de déconstruction. Explications.

Une solution inédite et intelligente

Alors que l’ancienne gendarmerie de Neufchâteau est sur le point d’être démolie, les matériaux vont pouvoir servir à fabriquer des tiny-houses. A l’initiative de Vosgelis et de l’association Un toit pour toi, un partenariat vient de naître le 7 octobre dernier, qui autorise l’association à récupérer tous les matériaux nécessaires à la construction de tiny-houses.

Dès 2022, de nouvelles normes environnementales entreront en vigueur; elles obligeront les entrepreneurs à utiliser des matériaux recyclés dans les constructions neuves. Avec pour enjeu, de réutiliser un maximum de matériaux de démolition pour en construire de nouvelles, réduisant par le fait l’impact carbone des constructions. Le partenariat entre Un toit pour toi et Vosgelis est donc un précurseur en la matière.

Le projet final

Depuis plus d’un an, Vosgelis expérimente cette nouvelle manière de construire à Remiremont (88). Après avoir démoli 18 logements vétustes, ils sont parvenus à réutiliser de nombreux matériaux pour reconstruire une résidence pour séniors et des locaux commerciaux. Ce test était en fait un laboratoire expérimental visant à cibler les matériaux qui pourraient être réutilisés dans les nouvelles constructions.

L’Association Un toit pour toi, de son côté, a fait de la réutilisation des matériaux un point d’orgue de ses projets. Depuis 2018, elle construit d’ailleurs des habitations à partir de matériaux réemployés ou biosourcés.

Et le résultat : la GLORIETTE

La Gloriette c’est le nom de la première tiny-house conçue avec ce partenariat: une surface de 15 m² qui se destine à des personnes en situation de réinsertion sociale. Vosgelis est une entreprise essentielle dans la région dans la démolition-reconstruction de nouveaux logements. Et les 19 logements de l’ancienne gendarmerie de Neufchâteau devraient pouvoir permettre à l’association de créer de nouvelles tiny-houses pour celles et ceux qui sont dans le besoin.

Les travaux devraient commencer dès ce mois-ci. L’association va pouvoir réutiliser toutes sortes de choses, comme les lavabos, fenêtres, radiateurs, portes ou éviers… Une mine d’or pour l’association et l’assurance d’un certain confort pour ceux qui en bénéficieront.

C’est un vrai beau projet qui mériterait de s’étendre partout où cela est possible; imaginez les économies réalisées par ceux qui récupèrent, mais aussi par ceux qui détruisent, car le recyclage des déchets du bâtiments coûte très cher aux entreprises… Quant à la planète, elle ne peut que mieux d’en porter et ça c’est une excellente nouvelle !

1 Commentaires Tiny House. Vivre autrement Valz, Eric (Author) Meilleure Vente n° 1