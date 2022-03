5 astuces pour aménager votre Tiny House sans perdre de place

Les tiny-houses prennent de plus en plus d’ampleur partout dans le monde. Et s’il est assez facile de trouver un constructeur de tiny-houses, lorsqu’on la construit soi-même, il n’est pas forcément simple de trouver des idées ingénieuses pour la meubler. Par définition, une tiny-house présente une petite surface, de moins de 15 m² en général. Pourtant, il faut tout de même une chambre, une pièce à vivre, des sanitaires et de quoi cuisiner. Et pour cela, il faut un minimum d’ingéniosité ou d’idée… Lit escamotable, table pliante, rangements sous les canapés… Voici cinq astuces pour meubler votre tiny-house sans perdre le moindre centimètre carré.

Une table multifonctions

La première utilité d’une table est celle de pouvoir s’installer dessus pour partager un repas, mais elle peut servir à bien d’autres choses. Dans cette tiny-house australienne de 10 m², la table se range sous le meuble de cuisine. Ensuite, elle sert pour les repas, le bricolage ou tout autre besoin. Et les outils sont rangés dans les trois tiroirs qui se trouvent fixés au plateau.

Un canapé qui fait office d’armoire

Lorsque l’on vit dans une grande maison, on ne se pose pas vraiment la question d’optimiser l’espace. Mais lorsque la surface est très réduite, le canapé peut être une source de rangement inattendue. Dans la tiny-house Tack House de Vicky et Murray, le canapé est un meuble fait maison. Il se constitue en fait de coffres en bois dans lesquels les propriétaires peuvent ranger de nombreuses affaires. Un meuble qui ne coûte pas très cher, mais qui est hyper fonctionnel. D’ailleurs, le vieux futon provient d’une déchetterie voisine !

Une banquette qui se transforme en bureau

Cette banquette est juste géniale ! D’apparence, elle ressemble à un banc classique avec des coussins. Mais sous le banc, se trouvent des tiroirs et au centre un petit rangement qui sert de tabouret. Le secret étant qu’en enlevant les coussins et en tirant le tabouret, elle se transforme en petit bureau, très pratique pour télétravailler. Et c’est grâce au miroir fixé au mur, qui se déplie que le banc devient bureau. Ingénieux non ?

Des rangements sous l’escalier

Ce rangement est un grand classique des tiny-houses. Un escalier prend beaucoup de place et parfois laisse du « vide » sous les marches. Avec un coffrage et quelques étagères, il est très facile de transformer les dessous des marches basses en placard. Quant aux marches hautes, en ajoutant une simple tringle fixée de part et d’autre du coffrage, vous avez une penderie parfaite.

Et si le sol pouvait servir de placard ?

C’est peut-être l’une des astuces les plus ingénieuses ! Mais il faut y penser dès la conception du plan de votre tiny. En surélevant le sol d’une des pièces, ou en créant un double plancher, vous vous assurez de nombreux rangements. Lorsque la pièce à vivre sert également de chambre à coucher, c’est une astuce parfaite pour ranger vos oreillers et couette qui prennent énormément de place. Vous êtes propriétaires d’une tiny-house, et vous avez également créer des systèmes de rangement qui vous ont fait gagner de la place, faites-nous en part, cela nous intéresse !