D-Tach, une étonnante chaise modulaire qui se transforme en bureau

En France, le télétravail existe depuis longtemps, mais avant la crise sanitaire, il ne concernait que très peu de salariés. En deux ans de pandémie, il est parfois devenu conseillé, et parfois même obligatoire. Dans le monde, on l’appelle le télétravail ou encore la culture WFH pour Work For Home. Et selon le site Télétravailler.fr, 8 % et 17,7% des entreprises françaises le pratiquent contre 20% en Europe voire 30 à 35 % dans les pays de l’Europe du Nord. Et lorsque l’on télétravaille, on le fait en général depuis son domicile. Certains ont la possibilité d’aménager un bureau, d’autres travaillent depuis leur salon. Lorsque l’on travaille dans un petit espace, mieux vaut savoir s’organiser. Avec le concept de la D-Tach, vous allez pouvoir transformer votre tabouret en espace de travail, et vice versa ! Présentation.

D-Tach, c’est quoi ?

L’idée nous vient d’un étudiant en design industriel, Andrew Chang, et c’est une chaise modulaire qui prend la forme d’un poste de travail en quelques secondes. Aujourd’hui, il devient nécessaire d’adapter le mobilier pour le télétravail. Alors qu’il a parfois été imposé pendant la crise sanitaire, certaines entreprises le conserveront probablement une fois la pandémie derrière nous. Dans sa forme d’origine, D-Tach se présente comme une chaise classique avec l’assise en cuir et un petit dossier pour maintenir le dos.

L’ensemble est réglable en hauteur et ce n’est pas juste une question d’adaptation de taille. En fait, si vous avez besoin d’une petite table pour travailler ailleurs que sur votre bureau, le D-Tach se transforme. L’assise repose sur un support de la même dimension. En ôtant cette assise et en la posant au sol, elle devient une petite chaise. Le reste de la structure se transforme alors en table pour poser votre ordinateur. Mais, il peut aussi servir de poste de travail continuellement. Une fois le travail terminé, il peut se replier et se ranger facilement. Malin ce concept non ?

Objet insolite pour le télétravail : la chaise dogworking

Si vous télétravaillez et que vous possédez un animal de compagnie, il y a de fortes chances qu’il vienne se coller à vous pendant que vous bossez. À titre personnel, nous avons opté pour un énorme coussin sous notre bureau, que notre chien ne quitte jamais… Sinon, vous avez la chaise dogworking qui se présente avec une plateforme séparée en deux : une pour poser vos fesses, la seconde en quinconce pour que votre chien s’y couche. Bon d’accord, il ne faut pas que votre chien pèse 40 kilos, mais l’idée est sympa ! Sinon, pour les chats, vous avez aussi le sweet kangourou pour y « ranger » votre matou ! Cela évitera l’invasion du clavier par le poilu !

Et si vous êtes un télétravailleur nomade ?

Cette fois-ci, c’est Nissan qui proposait en début d’année dernière un concept de VAN conçu pour le télétravail. Le Nissan Customiser 2021 propose un espace réservé au télétravail qui coulisse vers l’arrière du véhicule, libérant de l’espace à l’intérieur du van. Le « bureau nomade » quant à lui est tout équipé pour accueillir un vrai bureau. Avec ce concept, vous pouvez voyager et travailler tout en gardant un certain confort de travail.

Nous n’y pensons pas toujours mais le télétravail n’offre pas toujours des conditions de travail optimales… Et même chez soi, il faut se tenir à une position de travail parfaite, cela évitera les maux de dos dans un futur plus ou moins proche. Ce van Nissan semble bien sympa pour les télétravailleurs nomades !