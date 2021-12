Meowgaroo : un sweat avec une poche kangourou intégrée pour accueillir votre chat devant les écrans

Les propriétaires de chat savent combien il est difficile de travailler chez soi, sur un ordinateur, avec un chat ! Parfois, il arrive même que vos matous s’étalent sur le clavier, et envoient des messages à des destinataires qui doivent vous trouver très étranges. Le chat a cette capacité à trouver la touche « entrée » avant que vous n’ayez pu réagir. Ils chats adorent se coucher sur les ordinateurs, et il y a peut-être une explication à cela…

En attendant, au Japon, une société de mobilier de jeu a inventé un sweat-shirt, spécial chat collé à l’ordinateur, et par conséquent, à son maître. Présentation de cet étrange objet, au prix tout aussi étrange !

Mais c’est quoi ce sweat pour chats ?

Les Japonais adorent les objets insolites, ce n’est pas un scoop ! Et cette fois-ci, ils présentent un sweat disponible en noir ou gris, qui va vous permettre d’y coller votre chat, pour éviter qu’il ne s’installe sur votre clavier…

L’idée nous vient de la société Bauhütte, spécialisée dans le mobilier gaming. Le sweat en question, baptisé Meowgaroo, contraction de miaou et kangourou en anglais, est dotée d’une poche kangourou pour y « glisser » votre chat… Ce sweat a vu le jour après une étude réalisée auprès de 700 personnes. 350 d’entre elles possédaient un chat qui adorait venir sur leurs maîtres dès que ceux-ci allumaient leurs consoles de jeu ou leur ordinateur.

Pour compléter la panoplie, l’entreprise japonaise a doté le sweat d’une capuche surmontée d’oreilles de chat; tant qu’à faire, autant aller jusqu’au bout ! Quant à la poche kangourou, elle est douce et moelleuse et enveloppera parfaitement le corps endormi de votre matou… Bon, si votre chat pèse plus de 5 kilos, oubliez, vous risqueriez de vous déclencher des problèmes cervicaux!

Combien ça coûte ?

Un objet insolite et peut-être pas forcément très utile, mais qui coûte quand même 90€ ! Le sweat était disponible sur le site japantrendshop.com en noir ou gris, mais il est actuellement déjà en rupture de stock ! Comme quoi le prix n’a pas dérangé les adeptes de sessions de ronrons…

Si le sweat vous semble un peu cher pour offrir un panier à votre chat, vous pouvez aussi utiliser une écharpe de portage. Notre Salem, adore que nous mettions un plaid bien chaud en guise d’écharpe de portage… Il vient s’y lover, et nous pouvons continuer à travailler. Et cela vous reviendra beaucoup moins cher que le sweat !

Mais pourquoi les chats adorent se coucher sur les ordinateurs ?

Amy Shojai, auteure spécialiste des animaux explique que le choix de l’ordinateur n’est pas anodin chez le chat. Nous vous l’avions expliqué dans un précédent article, le chat est presque devenu un chien… Et il recherche donc la compagnie et l’attention de son maître.

Apparemment, ils auraient bien compris que l’ordinateur et la console de jeu étaient un centres d’intérêt pour leurs maîtres. Et puisque l’écran attire autant l’attention, en se couchant devant l’écran, c’est peut-être le meilleur moyen de récupérer de l’intérêt ?

Clairement, lorsque le chat pose ses pattes sur le clavier ou parfois ses fesses, il est sûr de capter votre attention ! Même si ce n’est pas parfois celle qu’il espérait… A chacun sa méthode pour obtenir quelques caresses supplémentaires, le chat a choisi !