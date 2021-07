Découvrez le classement des 10 plus gros chats (félins) au monde !

Les félins fascinent toutes les générations ! Ils peuvent aussi être terrifiants si par hasard, vous en croisiez un dans la jungle… Du tigre au léopard en passant par la panthère, ils sont tous magnifiques. Quelques ombres au joli tableau des félins… La plupart sont VICTIMES de braconnage et de chasse. Le tigre, la panthère et le lion sont les espèces les plus en danger. La plupart sont abattus pour leur fourrure ou leurs organes… Mais aussi, par des amateurs de safaris barbares qui en font des trophées de chasse. Petit tour d’horizon des plus grands félins du monde… Et ils sont magnifiques !

Le tigre, nouveau roi de la jungle ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le tigre est le plus grand félin existant… Il peut mesurer jusqu’à 3 m de long comme les lions. Mais ils peuvent peser beaucoup plus lourd, jusqu’à 300 kilos (Source WWF). On les trouve principalement en Indonésie et en Inde, mais également en Russie (tigre de Sibérie) ou au Bhoutan. Ils se nourrissent de cochons sauvages ou de cerfs, et sont de redoutables prédateurs. Selon le magazine Panthera, il ne reste plus que 3900 tigres à l’état sauvage… Comme la plupart des félins, ils sont victimes du braconnage et de la déforestation massive.

Le Lion

Surnommé le roi de la jungle, le lion pèse environ 50 kilos de moins que le tigre d’où sa deuxième place au classement ! Ils vivent en groupe et ont une vie sociale parfaitement rodée. Les lions mâles arborent une majestueuse crinière. On trouve la plupart des lions en Afrique subsaharienne (Tanzanie, Bostwana) et quelques spécimens en Inde. Les lions se nourrissent principalement d’antilopes et de zèbres.

Le Jaguar

S’ils ne sont pas les plus gros félins au monde, ils le sont en Amérique puisque les tigres et les lions n’y vivent pas. Les jaguars vivent pour la plupart en forêt amazonienne, et sur le continent américain. Si quelques jaguars peuvent entre être aperçus à la frontière du Mexique et des Etats-Unis, ils ont disparu de l’Arizona et du Nouveau Mexique, chassés par l’Homme. Le jaguar peut atteindre jusqu’à 2.7 m (avec la queue) et peser environ 160 kilos (Source Panthera). Les jaguars se nourrissent de cerfs, singes ou poisson… Tout dépend de ce qui est disponible sur leur territoire.

Les léopards

On les reconnaît à leurs tâches disparates, mais finalement organisées ! Ils vivent en Afrique ou en Asie, mesurent environ 1.90m de long pour 75 kilos. Les léopards peuvent être les proies de certains autres félins comme les lions ou les tigres. Quant à eux, ils se nourrissent d’antilopes et de gazelles.

Les pumas

On l’appelle aussi couguar ou panthère et vit dans de nombreux endroits du monde : Amérique du Nord, Alaska, Canada, Chili, Amérique du Sud…. Cependant, selon Panthera, une organisation de conservation des félins, ses territoires étaient beaucoup plus vastes par le passé. Eliminés par les humains, ils subsistent cependant une petite population en Floride. Selon US Forest Service, les pumas peuvent mesurer jusqu’à 2.40m avec leurs queues et peser jusqu’à 68 kilos. Ils chassent de petites proies comme les cerfs par exemple.

Les guépards

Ce sont les plus rapides des félins sur la Planète, ils peuvent atteindre une vitesse de 112 km/h ! Ces gros chats peuvent mesurer jusqu’à 2.30 m de long et peser jusqu’à 57 kilos (Source Cheetah Conservation Fund). On les trouve principalement en Afrique (Est, Nord, Sud) et se nourrissent de gazelles et autres proies de tailles moyennes. On peut trouver quelques guépards en Asie, mais l’espèce y est presque éteinte. Sur ce continent, les seuls guépards restant se trouvent en Iran. Selon une étude de Live Science, un fossile de guépard datant d’1.8 millions d’années aurait été découvert en 2011.

Le léopard des neiges

Ce félin évolue dans les montagnes d’Asie centrale (Afghanistan, Chine). Les léopards des neiges sont une espèce bien différente du léopard commun. Ils peuvent mesurer jusqu’à 2.3m avec la queue et peser environ 54 kilos. La queue à elle seule peut mesurer plus d’un mètre ! Côté nourriture, ce sont les moutons sauvages qui ont la préférence du léopard des neiges. Mais il s’attaque également aux chèvres ou moutons domestiques, ce qui fait de lui un ennemi des berges asiatiques !

Le lynx

Ces gros « chats sauvages » se reconnaissent à leur queue courte et trapu et à la touffe de poils qui orne le bout de leurs oreilles. Ils se trouvent en Amérique du Nord, en Asie, mais également en Europe. C’est d’ailleurs l’un des seuls gros félins présents sur notre continent. La plus petite espèce de lynx, le rufus, pèse une dizaine de kilos, mais le plus gros (lynx lynx) peut mesurer jusqu’à 1.3m et peser 36 kilos. Il se nourrit de petites proies comme les oiseaux, les rongeurs ou les cerfs…

Le léopard assombri

Comme le précise le Smithsonian National Zoo, ce léopard se distingue des autres par sa taille. Il est le plus petits des léopards avec une taille d’1m environ pour 25 kilos. On le retrouve principalement au Népal et en Asie du Sud Est. Cette espèce comme tant d’autres est en voie d’extinction à cause de la chasse illégale et de la déforestation qui ruine leurs habitats et leurs garde-mangers. Le léopard assombri se nourrit de petits primates ou de petits cerfs.

Le chat domestique !

Nous terminerons notre petit tour d’horizon, par le chat domestique, l’un des seuls félins que nous pouvons posséder… Il n’est pas forcément le plus grand en taille, mais souvent il prend une grande place dans votre cœur… Et sur votre lit, canapé, meuble ! N’oubliez jamais que c’est vous qui vivez chez votre chat et non l’inverse !

