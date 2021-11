Nous avons testé (nos chats) l’alimentation 100% française CAATS

Depuis quelques années, l’alimentation animale se retrouve au cœur de nombreux débats… Accusée d’être responsable de certaines maladies chroniques des chats et des chiens, comme le diabète ou l’obésité, les marques doivent travailler sur la qualité de la nourriture proposée… Les animaux sont des êtres sensibles et nos compagnons de vie, c’est pourquoi ils doivent bénéficier, eux-aussi, d’une nourriture saine et équilibrée.

Lorsque que l’on nous a proposé de tester une nouvelle marque de nourriture pour chat, adaptée à notre animal, nous avons accepté avec plaisir…Et c’est ainsi que nous avons reçu notre premier colis de la marque CAATS, qui se présente comme une « nouvelle manière de nourrir votre chat » ! Découvrez la marque, le concept, mais également l’avis de Salem et Oups, nos deux testeurs félins !!!

CAATS c’est quoi ?

CAATS propose une alimentation mixte de croquettes et de sachets de pâtées pour chat. Mais le programme alimentaire de chaque chat étant différent, c’est une alimentation ciblée qui lui est proposée… Ainsi un chat en surpoids, n’aura pas la même alimentation qu’un chat de corpulence normale ou maigre. Pour déterminer le régime alimentaire de votre chat, il vous faudra créer le profil de votre chat en vous laissant guider.

Quels produits proposent CAATS ?

Chez CAATS, on trouve aussi bien des menus exclusivement faits de croquettes, de pâtées, ou un régime mixte qui allie des croquettes et des pâtées savoureuses. Les croquettes sont qualifiées de « super premium » car elles s’adaptent à la morphologie et au profil de votre chat.

Les aliments de la marque sont tous élaborés avec des vétérinaires, contiennent de nombreuses protéines animales, mais aucune céréale. Vous ne trouverez d’ailleurs que des ingrédients d’origine naturelle, et donc aucun colorant, ni conservateurs. Et pour parfaire le menu, les aliments sont pauvres en glucides, qui sont apportés par l’ajout de légumineuse par exemple.

Comment ça marche ?

Une fois le profil de votre chat créée, CAATS vous proposera trois options :

Croquettes seules

Pâtées seules

Alimentation mixte croquettes et pâtées…

Et vous recevrez dans votre colis, un guide pour démarrer l’alimentation de votre chat… Car, pour un changement de nourriture, il faudra le faire progressivement pour habituer le chat à cette nouvelle alimentation. L’alimentation sur-mesure évite les excès et garde votre chat en parfaite santé. Mais CAATS s’inscrit également dans une démarche écologique, avec des emballages recyclables.

Combien ça coûte ?

Quant au prix, il n’est pas plus chère qu’une alimentation en animalerie par exemple… Il faut compter environ 20€ par mois pour une alimentation exclusive de croquettes, 30€ par mois pour une alimentation mixte, ou 65€ pour les chats qui ne mangent que des pâtées. Rappelons que la livraison s’effectue automatiquement tous les deux mois et que l’abonnement est sans aucun engagement de durée. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une remise de 50% sur vos deux premières semaines d’essai… Et le petit plus, pour ceux qui sont abonnés à Igraal, le système de cashback, vous pouvez en ce moment récupérer 7€ sur votre compte (au lieu des 5€ habituels pour une première commande) !

Ce que nous avons pensé de la nourriture CAATS :

L’avis de Salem, le petit noir : Tout est bon chez CAATS c’est une évidence ! Dès le frémissement des sachets ou du sac de croquettes, je détale vers la cuisine, saute vers ma gamelle et grogne si quelqu’un d’autre que moi s’en approche ! La nourriture c’est sacré chez moi et je n’ai aucun problème de transit avec ces aliments CAATS… Mes maîtres disent d’ailleurs, que je me suis un peu « rempoilé » depuis que je mange du CAATS… Il faut dire que je suis un chaton jeté d’une voiture et abandonné à 2 mois, recueilli par mes maîtres actuels… Et que j’avais bien besoin d’un peu de forces pour m’agripper aux rideaux ou renverser le vase de fleurs… Oui je suis un chaton CAATS et fier de l’être…

L’avis d’Oups, le petit tigré : Alors moi je ne suis pas comme Salem, je suis un chaton abandonné aussi, mais recueilli à 4 semaines, j’ai donc eu une nourriture spéciale pour que je ne meurs pas… Je ne sais pas si ce sont les restes de ma petite enfance, mais je suis un chat hyper difficile : pas de bœuf, pas de gibier et pas de morceaux s’il vous plaît… Bref je sais, je suis compliqué et j’ai mes habitudes… Pour CAATS, j’adore les croquettes, petites et rondes que je peux facilement manger et apprécier… En revanche, je suis navrée, mais je ne peux pas manger les sachets, je n’aime pas les morceaux, je préfère les aliments sous forme de mousse… Mes maîtres ont bien essayé de me vanter les mérites des sachets CAATS, mais ça ne passe pas…

On a un autre copain, Olaf, mais c’est un « chat des rues » qui ne rentre que pour manger… Et comme il est plutôt du genre vorace, on a préféré ne pas lui dire que nous avions reçu ces jolis colis de nourriture, ou il ne nous serait rien resté 😊

L’avis des humains :

Comme vous pouvez le constater, nous avons deux chats testeurs bien différents… L’un adore les deux, l’autre ne mange que les croquettes. Nous ne sommes que des humains et ne savons pas ce qui se passe dans la tête de nos chatons. Mais cela semble leur convenir… Le programme alimentaire a été adapté pour Salem, qui avait besoin de reprendre du poids et du muscle à la suite de son abandon… Et on ne peut que constater après plus d’un mois de nourriture CAATS qui a bien repris du poil de la bête… Ses côtes avaient tendance à ressortir, c’est désormais de l’histoire ancienne…

Côté transit, aucun souci, tout va bien et le passage à CAATS n’a provoqué aucun inconvénient de ce côté-là… Ce qui lui donne, une énergie débordante, que nous ne lui connaissions pas : attaque des rideaux, sauts en tous genres et course poursuite avec les chiens ! Bref, que du bonheur, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la nourriture y est sans aucun doute pour quelque chose !

Nous apprécions beaucoup le côté personnalisé avec le nom de Salem inscrit sur le sac de croquettes… Mais surtout le fait de ne pas avoir à nous occuper du ravitaillement de Salem ! Ces colis sont livrés à intervalles réguliers et nous permettent d’avoir toujours de la nourriture dans le tiroir…

Si nous devions relever un défaut sur CAATS, ce serait sur le sachet… L’ouverture est facile mais la totalité de la nourriture ne glisse pas du sachet… Ce qui nous oblige à l’ouvrir entièrement pour le racler avec une cuillère. Et accessoirement de nous en mettre sur les mains… C’est un détail mais quand on a un chat aussi glouton que Salem, il faut aller vite pour lui donner 😊 ! Nous ne pouvons évidemment que donner un avis favorable au vu de l’appétence que la nourriture CAATS semble provoquer sur Salem !