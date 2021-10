Les chiens sont empathiques et sensibles à l’état de santé de leur maître, aussi bien physique que psychologique

Un chien et son maître, c’est une relation forte, indéfectible, et ce n’est pas pour rien que le chien est « le meilleur ami » de l’homme. Les liens affectifs entre un chien et son maître sont parfois si forts qu’ils permettraient au chien de savoir quand son maître ne va pas bien.

Votre toutou pourrait donc bien ressentir vos émotions à l’instant où vous les ressentez. Mais ce lien fort permettrait aussi à l’animal de détecter d’éventuels problèmes de santé de son maître. A l’inverse, quand un chien ne se sent pas bien, il aura tendance à se rapprocher différemment de son maître. En adoptant un comportement inhabituel, il tentera de prévenir son maître d’un éventuel souci. Un sixième sens canin ?

L’odorat chez le chien

Dans un article sur ce sujet, le journal Ca m’intéresse explique que le chien est capable de reconnaître environ 100 000 odeurs différentes, soit une capacité olfactive 1 million de fois supérieure à celle de l’humain. La membrane olfactive du chien mesure 130 cm3 tandis que celle de l’homme ne mesure que 3 cm3.

On sait également que certaines maladies comme le cancer ou l’épilepsie provoquent un changement d’odeur corporelle; les humains sont incapables de détecter ces variations, mais la truffe canine le peut.

Des chiens renifleurs détectent aussi le virus du Covid19 dans certains aéroports, et les résultats sont vérifiés. Cette capacité olfactive se constate également lorsque qu’un chien se perd à des kilomètres de chez lui: il est capable juste à l’odeur de revenir chez lui, après plusieurs centaines de kilomètres parfois.

Comment les scientifiques l’expliquent-ils ?

La communauté scientifique est divisée: certains estiment qu’il n’y a aucune preuve scientifique d’un sixième sens chez le chien. A noter que même s’ils savent parfaitement comment fonctionnent les 5 sens connus de l ‘animal, aucun d’eux ne peut expliquer comment un chien pourrait détecter une maladie ou un virus.

D’autres scientifiques avancent que des mécanismes propres au chien peuvent expliquer ce phénomène. Et que, parfois, ce serait l’interprétation du maître, voire la personnification de son animal qui ferait en ferait un être exceptionnel, alors même qu’il n’aurait pas réalisé le moindre exploit…

Un hyper-attachement au maître ?

De nos jours, nous considérons les chiens comme de véritables membres de la famille. Et bien souvent, nous développons une forme d’attachement comparable à celui que l’on peut développer avec un enfant.

Cet hyper-attachement permettrait au chien de développer une hyper-motivation pour retrouver son maître s’il se perd, ou pour détecter un problème de santé. Le chien aurait finalement si « peur » de perdre son maître, qu’il pourrait développer des capacités hors normes…

Les comportementalises avouent toutefois que ces facultés canines, souvent observées, restent un mystère, et qu’aucune explication concrète ne peut être donnée. On dit aussi qu’il y a des races de chiens plus intelligentes que d’autres, mais est-ce parce que les scientifiques se sont intéressés à une race précise, ou sont-ils vraiment plus intelligents ?

Des chiens aux petits soins pour leurs maîtres

Une empathie émotionnelle, c’est le terme employé pour expliquer que notre chien peut ressentir nos émotions. Et il n’y a pas besoin d’étude scientifique pour le prouver: les chiens sont capables d’interpréter le langage corporel de leurs maîtres simplement au ton de la voix ou à certains gestes. Essayez de faire semblant de vous battre, normalement votre chien devrait montrer quelques signes d’agressivité… L’instinct protecteur ? Ou le fameux sixième sens ?