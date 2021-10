Votre chien est plus intelligent que la moyenne ? Alors il intéresse cette chercheuse du Dog Cognition Center

Presque tous les propriétaires d’un chien pensent que leur toutou est incroyablement vif d’esprit: il sait reconnaître le bruit des croquettes qui s’entrechoquent dans le sac, celui de son maître qui rentre du travail, sa queue s’agite frénétiquement quand il entend le prénom d’un être qui lui est cher… Et on a vite fait de penser que notre chien est le plus intelligent du monde !

S’il sait identifier au moins 20 objets différents, ce pourrait bien être le cas, et faire de lui un participant à une étude en cours, qui pourrait faire de votre animal à quatre pattes le chien le plus malin du monde. Une équipe de scientifiques américains recherchent effectivement de chiens super intelligents ! Mais quelle est donc la finalité de ce projet un peu étrange ?

Le projet en deux mots

Le Dr Juliane Kaminski, psychologue pour animaux et directrice du Dog Cognition Center à l’université de Portsmouth, et le Dr Juliane Bräuer, responsable du DogLab à l’Institut Max Planck pour la science de l’Histoire humaine à Iéna (Allemagne) recherchent des chiens plus intelligents que la moyenne, c’est à dire qui savent reconnaitre au moins 20 objets différents.

Et ce n’est pas un hasard si ce projet porte le nom de Finding Rico ! Rico est en effet un border collie, la race que les experts considèrent comme la plus intelligente. Ce chien avait été signalé comme ayant d’exceptionnelles qualités par ses propriétaires au Dr Kaminski. Cette docteure fait partie des premiers scientifiques à s’intéresser aux chiens avec une intelligence hors norme.

Rico avait été testé et il avait été établi qu’il pouvait comprendre et se rappeler de 200 mots environ. On peut comparer ces capacités mémorielles à celles d’un singe ou d’un dauphin, et son intelligence à celle d’un perroquet; il ne lui manquerait donc que la parole.

Les aptitudes d’un chien selon cette étude

En 2004 déjà, Juliane Fischer publiait une étude où elle expliquait que les chiens étaient capables d’apprendre rapidement le langage humain. Elle explique aussi que le chien peut pratiquer la même analyse qu’un enfant : le fast mapping (ou cartographie rapide).

En fait, lors de la venue d’un nouveau mot, le chien serait capable de penser à des hypothèses rapides et à des associations d’idées. Rico a donc pu identifier 200 étiquettes différentes mais il a aussi pu déduire de nouveaux éléments qui lui étaient inconnus grâce à la cartographie rapide. Cette dernière semble donc être dirigée par des mécanismes d’apprentissage généraux et non pas par l’acquisition du langage humain.

Appels à candidatures canines !

Rico est-il un cas à part, ou d’autres chiens pourraient être capables de réaliser les mêmes prouesses ? Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques recherchent des chiens aux aptitudes exceptionnelles. En 2004, elles avaient réussi à prouver que certains chiens étaient plus doués que des chimpanzés en matière de compréhension des signaux humains.

“Juliane Kaminski (Dog Cognition Centre, Université de Portsmouth) et Juliane Bräuer (DogStudies, MPI pour la science de l’histoire humaine, Iéna) recherchent des chiens spéciaux, capables de distinguer les objets par leur nom (…) Nous vous invitons à rejoindre notre projet de science citoyenne, si votre chien connaît les étiquettes d’au moins 20 jouets. Dans ce cas, veuillez nous envoyer un e-mail avec des informations sur votre chien : findricodogs@gmail.com” explique le projet sur sa vidéo officielle.

Juliane Kaminiski sait qu’il existe d’autres chiens très intelligents dans le monde, ou au moins aussi intelligents que Rico. Et elle espère que leurs maîtres se manifesteront. Ils aideront à prouver que l’intelligence canine est propre à tous les chiens et non pas à un seul animal ou une seule race. Quelle que soit la race de votre chien, si vous pensez que c’est un surdoué, n’hésitez pas à contacter le centre.