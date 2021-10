La race de chien border collie disposerait de capacités hors-normes dans la maîtrise du langage humain

La légende raconte que le chien se trouve être le meilleur ami de l’Homme. Nous avons tous déjà remarqué cette complicité et cette confiance mutuelle qui s’installe entre le chien et son maître. En général, les liens se créent très rapidement entre ces derniers.

Selon sa race, le chien sera plus ou moins réceptif au dressage de son maître, cependant, une fois celui-ci effectué, votre chien deviendra capable de faire tout ce que vous lui apprendrez. Et s’il y a bien une race qui se démarque en matière d’apprentissage parmi tous les autres, c’est le border collie. Ce chien aurait en effet une maîtrise surprenante du langage humain.

Le border collie, capable de maîtriser le langage humain

Lors d’une récente étude, des chercheurs hongrois se sont mis à analyser les capacités de plusieurs chiens de différentes races. Parmi ces capacités, la maîtrise du langage humain était notamment évaluée.

Dans le cadre de cette étude, Claudia Fugazza de l’Université Eötvös Loránd de Budapest a parcouru le monde, accompagnée de son équipe, qui s’est donc mise à la recherche de plusieurs animaux capables de reconnaître les noms de jouets. Ce qui, généralement, se trouve être une tâche difficile pour la plupart des chiens.

L’équipe s’est alors intéressée à six chiens de la race des border collies : Max, Gaia, Nalani, Squall, Whiskey et Rico. Et la petite troupe a réussi à retenir les noms de 28 jouets différents. Plus étonnant encore, certains d’entre eux ont même mémorisé plus de 100 noms différents ! Dotée d’une excellente mémoire, le groupe a, par la suite, participé à différentes expériences dans le cadre du Genius Dog Challenge.

L’apprentissage d’un border collie serait similaire a celui d’un bébé de 18 mois

En réalisant plusieurs expériences avec des border collie, les scientifiques ont également appris de nouvelles choses sur le mécanisme d’apprentissage des chiens. Claudia Fugazza, scientifique en charge de l’étude, explique notamment que « Dans notre étude précédente, nous avons découvert qu’ils pouvaient apprendre un nouveau nom de jouet après l’avoir entendu seulement quatre fois. Mais, avec une exposition aussi courte, ils n’en ont pas formé un souvenir à long terme ».

Lors d’une nouvelle expérience, les propriétaires de nos amis canins ont dû leur apprendre six, puis douze nouveaux noms de jouets en seulement une semaine. Selon Shany Dror, chercheuse et membre de l’équipe, leur taux d’apprentissage se rapprocherait de celui d’un bébé de 18 mois lorsque celui-ci apprend des nouveaux mots.

Néanmoins, même si l’étude s’est intéressée de près aux border collie, cela ne veut pas dire que tous les chiens de cette race ont les mêmes capacités. Certains seront capables de retenir plus de noms tandis que d’autres n’y arriveront peut-être pas. De plus, Claudia Fuggaza explique que cette capacité d’apprentissage n’appartient pas qu’aux border collie. Cependant, celle-ci semble plus fréquente chez eux.

En effet, dans le cadre du Genius Dog Challenge, d’autres races se sont révélées en possession de capacités intellectuelles tout aussi surprenantes. C’est notamment le cas d’un berger allemand, d’un pékinois, d’un mini berger australien, ainsi que d’autres chiens de races mixtes.