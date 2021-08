Ces études sont formelles, caresser un chien a un effet anti-stress !

Quel propriétaire de chien n’a jamais enlacé son toutou en quête de réconfort… Caresser un poil soyeux, s’amuser de ses pitreries, accepter un câlin canin seraient vecteurs d’apaisement pour celui qui les pratique… D’ailleurs une récente étude scientifique vient confirmer ce que pense déjà les adeptes des câlins avec leurs boules de poils.

Cette étude menée par des chercheurs de l’université de Colombie Britannique Okanagan s’intitule : L’importance du contact client-canin dans les interventions assistées par les chiens : un essai contrôlé randomisé. Et elle nous éclaire sur le fait que les propriétaires de chien seraient moins stressés que les autres. Explications.

Les bases de l’étude

Le but de l’étude était d’évaluer l’impact du contact humain-canin en matière de bien-être. 284 étudiants (77% de femmes, 21% d’hommes et 2% de non binaires) se sont donc prêtés à l’étude. Certains des étudiants étaient volontaires, d’autres choisis au hasard. Les étudiants ont également été évalués sur leur situation dans le campus, leur degré de solitude et leur état de stress. Les évaluations ont été réalisés avant la rencontre avec un chien puis après cette même rencontre. Les chiens étant tous des animaux intégrant un programme d’assistance. En fait, les scientifiques savaient déjà que les interactions avec un chien permettaient de diminuer le stress mais ne l’expliquaient pas.

L’étude en détail

Les participants ont été répartis en trois groupes :

Interaction canine avec caresses au chien

Interaction canine mais sans caresses au chien

Rencontre avec un maître-chien mais sans le chien

Puis les étudiants ont dû évaluer leurs sentiments comme la perception du lien social, l’affect positif ou leur état de stress avant et après les rencontres.

Les résultats de l’étude

Le docteur John-Tyler Binfet, responsable de l’étude dit avoir constaté que le bien-être des participants s’est amélioré au fil des rencontres avec les chiens. Mais les effets auraient été plus bénéfiques pour celles et ceux qui auraient eu un contact direct avec l’animal. Ce serait donc bien le vrai contact avec le chien qui apporterait sérénité et diminuerait le stress.

Une autre étude corrobore la première

En 2020 déjà, une étude parue sur le site MDPI arrivait sensiblement aux mêmes résultats expliquant que la présence d’un chien parmi des étudiants réduisait le stress. Mais que cette réduction était encore plus significative lorsque les étudiants touchaient le chien. Les scientifiques notaient alors une baisse de la fréquence cardiaque et de la pression systolique chez les individus interagissant vraiment avec le chien.

La zoothérapie, de plus en plus utilisée

La thérapie assistée par les animaux est de plus en plus utilisée dans les établissements pour personnes âgées ou pour les enfants autistes. Les objectifs de ces thérapies dont d’améliorer la relation sociale, mais également le côté émotionnel ou cognitif de la personne. La présence d’un animal, et surtout le fait de le toucher permettent à ces personnes isolées par leurs troubles de s’ouvrir au monde. Ne résistez pas à enfouir votre tête dans le cou de votre toutou, vous en ressentirez immédiatement les effets… Et pour une fois, c’est une drogue que l’on peut consommer sans modération…