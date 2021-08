Il y a quelques mois, nous vous parlions des Anges du Rail, une association qui a permis à plus de 1 000 animaux de trouver une famille. Malheureusement, cet effort n’est pas encore suffisant pour endiguer les abandons d’animaux. D’ailleurs, le mois dernier, la Société Protectrice des Animaux a justement lancé un cri d’alerte contre les abandons.

Malgré ce malheureux constat, un refuge animalier allemand a récemment lancé un nouveau concept pour faire adopter les animaux abandonnés. Son idée était de lancer une application de rencontres pour tenter de trouver le « match » parfait entre l’animal à adopter et ses éventuels adoptants.

Une application qui reprend le même concept que Tinder

L’objectif du refuge animalier allemand est d’encourager les adoptions de chiens et de chats abandonnés. D’après Benjamin Beilke, de l’agence de communication Territory, qui a conçu le projet d’application de rencontres pour le refuge, « nous avons choisi de ne pas prendre les chatons les plus mignons, les plus petits et les nouveau-nés. Mais des animaux qui ont une certaine histoire ».

Et cette application de rencontres atypique reprend le même concept que Tinder. Elle cherche une correspondance parfaite entre deux profils. A l’occasion de son lancement, le 08 août dernier, lors de la Journée internationale des chats, l’application avait ajouté quinze premiers profils d’animaux.

Le refuge animalier organise la rencontre de l’animal et de son éventuel adoptant

Pour trouver le coup de cœur, les utilisateurs de l’application n’ont qu’à faire défiler les photos et descriptifs des chiens et chats présentés. Une fois que l’on a trouvé l’animal qui nous correspond, on le signale sur l’appli. Le refuge animalier de Munich, en Allemagne, organisera alors un premier rendez-vous entre l’animal et son éventuel adoptant. Si le refuge apprécie le profil de l’utilisateur, il le lui fera savoir à son tour.

Jusqu’ici, il semblerait que les débuts de l’applications soient encourageants. Jillian Moss, du refuge pour animaux, a déclaré à Reuters que les profils reçoivent énormément de réactions de partout. Ainsi, plusieurs adoptants éventuels ont déjà craqué pour un animal et le refuge leur a déjà organisé un premier « date ».

Plus de 70 000 animaux sont abandonnés chaque été en Allemagne

Cependant, le refuge effectuera ensuite une présélection afin d’éviter, autant que possible, de futurs abandons. Ainsi, après le « match », les personnes intéressées sont invitées à répondre à une série de questions comme si elles possèdent un jardin, par exemple.

Il faut effectivement savoir que l’Académie de la presse bavaroise a recensé plus de 70 000 abandons d’animaux en Allemagne chaque été. Et particulièrement au moment des départs en vacances. En France, près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année avec un pic durant la période estivale, rapporte le journal allemand «Der Spiegel». . Pourtant, il existe plusieurs solutions pour faire garder vos animaux pendant vos vacances.