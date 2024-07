Adieu les machines thermiques, le rotofil électrique à batterie Worx est à seulement 110 € !

Après quelques années à vivre en appartement, je découvre les joies et les obligations de celles et ceux qui possèdent un jardin à entretenir. Pour ce faire, je dois évidemment m’équiper d’outils que je préfère électrique, à batterie, plutôt que thermiques. Les allées de mon jardin sont verdoyantes, mais cela nécessitait l’achat d’un coupe-bordure ! Je n’ai pas été épargné par les pluies de ces dernières semaines, et les herbes, elles semblent avoir apprécié ! Mon choix s’est porté sur le coupe-bordure sur batterie Worx WG163E.2, un outil léger et fourni avec une batterie. Actuellement vendu au prix de 139,99 €* sur Amazon, il est un outil intéressant en termes de qualité et de prix, pour l’entretien de mes allées, bordures ou long de clôtures. Je vous invite à le découvrir immédiatement.

Présentation générale du coupe-bordure Worx WG163E.2

Ce coupe-bordure sans fil est un outil polyvalent et puissant, qui devrait me permettre d’entretenir mon jardin aisément. Je l’ai d’abord choisi pour sa légèreté (2,4 kg), qui le rend maniable et facile à utiliser, même sur de longues périodes. De plus, il fonctionne sur batterie, ce qui évite l’utilisation d’essence, ou les fils électriques à éviter lors de l’utilisation d’un modèle sur secteur. Il dispose d’une largeur de coupe de 30 centimètres et d’une vitesse de rotation de 7 600 tr/min, qui assurent une coupe rapide et efficace. L’autre atout de ce coupe-bordure est, sans doute, sa tête inclinable à 90°, permettant de travailler sur des terrains en pente. De plus, l’outil se transforme aisément en bordureur à roues, grâce à son système de bobine Command Feed à bouton-poussoir pour une alimentation instantanée en fil.

Que vous dire de plus sur ce coupe-bordure ?

Lors de son utilisation, il tient parfaitement les promesses faites par le constructeur dans sa description. J’ajouterai que lorsqu’il est utilisé pour les bordures, donc sur roues, les coupes réalisées sont nettes, et au plus près de la bordure. De plus, la tête rotative réduit la perte de fil, ce qui n’est pas toujours le cas avec une tête fixe. Sachez aussi qu’il est compatible avec plusieurs batteries Worx Powershare, (20 V, 40 V et 80 V), qui lui permettent une plus longue durée d’utilisation. Quant à la transformation du coupe-bordure en débroussailleuse, elle nécessite quelques modifications, mais se réalise en quelques minutes seulement.

Les accessoires indispensables auxquels vous devez penser si vous l’achetez

Le premier accessoire dont vous devez disposer d’avance, c’est évidemment le fil. Ce coupe-bordure est bien « sans fil » au niveau électrique, mais « avec fil » au niveau du système de coupe. Personnellement, j’ai toujours deux ou trois rouleaux en stock, car le fil s’use assez vite, et sans lui, impossible de couper vos herbes hautes. Il faut, soit courir dans un magasin de bricolage et espérer trouver le modèle correspondant, ou attendre la livraison de votre commande.

Avec ce modèle, le lot de deux rouleaux de fils compatibles (3 m) est vendu au prix de 21,95 €* sur Amazon. De plus, je vous conseillerai aussi de disposer d’une batterie de secours, pour pallier tout arrêt inattendu et ne pas pouvoir terminer les travaux commencés. Une batterie de secours Power Share (20 V) coûte 39,99 €* sur Amazon. Et, vous ? Comment entretenez-vous vos allées et vos bordures ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

WORX Coupe Bordure sans Fil avec Batterie Ø30cm WG163E.2 Coupe-Herbe Débroussailleuse Batterie Électrique avec 1pc 2.0Ah 20V Powershare 1.65mm 3m Fil Tête Rotative à 90° Manche Télescopique 2-EN-1 : Outil de coupe d'herbe et de bordure. Se transforme facilement d'une débroussailleuse à un bordureur à roues en quelques secondes. Meilleure Vente n° 1

*Les prix indiqués dans cet article ont été relevés le 21 juillet 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez