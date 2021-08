Trimyxs : il invente un kit pour ajouter un coupe-bordure (rotofil) directement sur la tondeuse

Avec la pluie tombée ces dernières semaines, la pelouse n’en finit plus de pousser… Les tontes s’enchaînent presque chaque semaine, alors qu’en temps normal, elles sont plus espacées à cette époque de l’année. Tondre une pelouse droite, sans allée ni bordure ne présente aucune difficulté…

En revanche, lorsque vous avez des allées bordées par des pavés ou de petites clôtures basses, c’est plus compliqué. Ces endroits difficiles d’accès nécessitent souvent l’emploi d’une débroussailleuse que l’on appelle généralement « rotofil ».

Un jeune inventeur, Aaron Halik pourrait faciliter la tâche de nombreux jardiniers avec Trimyxs. A 25 ans, il réalise une invention qu’il imagine depuis ses 12 ans… Une campagne Kickstarter sera lancée le 6 août pour son Trimyxs ! On vous explique tout !

L’histoire de Trimyxs

Alors qu’il travaillait l’été dans l’épicerie familiale, Aaron tondait également une douzaine de pelouses chaque semaine. Avec se petite tondeuse poussée, il rendait les jardins impeccables. Cependant, il était toujours confronté à un problème : recommencer le chemin inverse, pour enlever à la main ce que la tondeuse n’avait pas pu atteindre. Il lui vient alors l’idée d’un coupe herbe attaché à la roue arrière d’une tondeuse…

En 2017 le jeune homme obtient son diplôme d’ingénieur en mécanique de l’Université de Dakota du Nord et poursuit son rêve d’invention. Il garde toujours en tête son idée de coupe-herbe intégré à la tondeuse. A cette époque, il imagine le concept, mais n’a aucune idée du design.

C’est quoi exactement Trimyxs ?

Depuis 5 ans donc, il travaille sur son concept et imprime en 3D des prototypes de son coupe-herbe. Aaron travaille pour pour une entreprise d’automatisation de la fabrication qui produit des machines d’emballage secondaire pour les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Les soirs et weekends, il les consacre à son invention: il commence par attacher une tête de débroussailleuse à fil sur la roue de sa tondeuse, puis utilise ensuite une ficelle pour pouvoir contrôler la tondeuse et la gâchette du coupe-fil, simultanément.

Concrètement le Trimyxs se présente comme une tête de rotofil sur un bras en métal qui vient se fixer sur la roue arrière de la tondeuse… Lorsque vous lancez la tondeuse, vous lancez également le rotofil. Cela permet de dégager les côtés que la tondeuse ne peut pas atteindre, mais également de couper les herbes qui seraient passées à la trappe des lames de la tondeuse.

Et apparemment ça marche !

Lorsque que l’on visionne la petite vidéo, le concept d’Aaron semble infaillible… On voit parfaitement que son rotofil peut passer sous un arbuste, longer une bordure et venir à bout de tout ce que l’on doit habituellement faire à la main. Comme elle se fixe sur le boulon central de la roue de la tondeuse, son invention pourrait s’adresser à tout possesseur de tondeuse. Aaron travaille donc actuellement sur un système de branchement rapide pour que tout le monde puisse l’utiliser, sans danger et de manière très facile.

Le 4 août prochain, le Trimyxs devrait faire son apparition sur la plateforme Kickstarter. Nous n’avons actuellement aucune idée du prix, ni des délais prévus pour le recevoir. Mais l’invention semble vraiment très intéressante et devrait faciliter la vie des jardiniers… Et être redoutable pour toutes les mauvaises herbes qui vous pourrissent le gazon !