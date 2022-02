Playstation 5 : toutes les astuces pour trouver les stocks et acheter une PS5

A quelques jours du très attendu jeu PS5 Horizon – Forbidden West prévu le 18 février, vous espérez encore obtenir votre console avant cette date. Si vous avez écumé tous les sites marchands, que ce soit les sites qui vendent des consoles neuves ou d’occasion, nous vous proposons un annuaire de toutes les pages sur lesquelles la PS5 peut se trouver en vente. Mais nous allons également vous donner quelques astuces pour vous inscrire sur la liste d’attente officielle Sony, désormais ouverte à la France. Si l’on en croit les responsables de la firme japonaise, les stocks devraient revenir plus conséquents en 2022… En attendant, il va falloir continuer à être être patient, et se trouver sur le bon site au bon moment.

Les alertes disponibilités sur Amazon.fr

Si de nombreux sites de ventes en ligne proposent de vous alerter en cas de disponibilité, il faut parfois remplir certaines conditions. Par exemple sur Amazon, les remises en stock sont réservées aux membres Amazon Prime. Vous avez d’ailleurs la possibilité de devenir membre pour un essai gratuit d’un mois. Il faudra juste croiser les doigts pour que 30 jours suffisent à ce qu’elle soit disponible. Sinon, il vous en coûtera 49.99€ pour l’année, ou 5.99€ par mois. Outre l’avantage d’être prévenu en cas de stock, vous aurez les livraisons gratuites, l’accès à Amazon Prime Video, et encore de nombreux avantages.

Les alertes disponibilités ailleurs

Sur la plupart des sites de vente en ligne, l’alerte disponibilité est possible, mais il faudra avoir créé un compte au préalable. Fnac, Darty, Cdiscount, tous proposent de vous alerter dès le réassort. Vous recevrez alors un mail, sans avoir l’assurance d’obtenir la console puisqu’évidemment, vous ne serez pas seuls sur le coup ! Vous avez également l’application de Dealabs.com qui se nomme « Coup de Cœur » avec un avantage certain… Pour profiter de ce bon plan, il faudra télécharger l’application, puis créer une alerte « PS5 » et réglez l’alerte sur 0°. Dès qu’une console sera disponible sur un site vendeur, vous recevrez une notification sur votre smartphone.

Précommande : comment s’inscrire sur la liste d’attente officielle ?

Lorsque vous vous rendez sur le site officiel de Sony, on vous annonce la couleur : “Nous aurons un nombre limité de consoles PS5 disponibles pour les clients à acheter directement sur PlayStation”. Pour vous inscrire sur cette liste d’attente, il faudra que vous possédiez un compte PSN et que votre ID soit bien associé à votre mail. Sony précise que si vous êtes sélectionné, vous serez contacté par email et que des instructions et des détails vous seront donnés à ce moment-là.

Etes-vous sûrs de pouvoir passer commande ?

A cette question, nous sommes obligés de répondre par la négative malheureusement… Sony ne vous assure pas une commande “ferme” et précise que la fenêtre d’achat sera ouverte jusqu’à épuisement des stocks en cours ! Il ne sera pas possible non plus de réserver une PS5 via cette liste d’attente. Les quantités étant limitées et la demande très forte, il ne sera possible de commander qu’une console (quelle que soit la version) par ID PSN et par foyer… Si vous avez plusieurs ID dans la famille, vous n’aurez d’autre choix que de partager votre console ! Si, en vous connectant vous tomber sur le message « épuisé », il faudra alors vous réinscrire jusqu’à la prochaine remise en stock.

Quels sont les moyens de paiement possibles ?

Pour la France, il sera possible de régler par carte bancaire VISA ou Mastercard, en une seule fois. Aucune facilité de paiement n’est possible via ce réseau de vente. Sony précise toutefois que d’autres moyens de paiement pourraient s’ajouter à ceux déjà disponibles. Vérifiez de temps à autre, il se peut donc que la liste évolue.

Comment faire si vous résidez dans un autre pays ?

Si, lorsque vous recevez l’invitation d’achat, vous résidez dans un autre pays que ceux mentionnés, vous allez peut-être quand même pouvoir acheter la PS5. En fait, il faudra vérifier avant d’acheter votre console, si le pays dans lequel vous résidez au moment de l’achat peut être livré par Sony. Pour passer commande, il suffit que le compte Playstation Network soit enregistré dans un pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Océanie, d’Inde ou de Russie, et que compte dispose d’un mode de paiement valide; cela laisse donc tout de même quelques possibilités. Attention cependant, si vous tentez de vous faire livrer dans un pays non éligible, la commande sera annulée de facto.

La liste des sites pour obtenir la version standard à 499,99 €

Amazon

Darty

Fnac

Cdiscount

Auchan

Boulanger

Carrefour

Cultura

E.Leclerc

La liste des sites pour obtenir la version digitale à 399,99 €

Amazon

Darty

Fnac

Cdiscount

Auchan

Boulanger

Carrefour

Cultura

E.Leclerc

Et les sites de ventes de consoles d’occasion (Ebay, Ratuken etc…)

Il vous reste un dernier tuyau à connaître pour que la PS5 trône enfin dans votre salon : les sites de ventes d’occasion. Depuis peu, Sony s’est trouvé vent debout contre les scalpers en demandant au gouvernement américain de les interdire. Ces scalpers qui ont vidé les stocks de la PS5 dès qu’ils le pouvaient ont d’ailleurs probablement contribué à la situation actuelle. Ils en ont également profité (et en profitent toujours) pour revendre les PS5 à prix d’or. Pour les sites de vente de matériel d’occasion, vous avez bien entendu Rakuten où l’on peut trouver des disponibilités à partir de 600€. Vous avez également la possibilité de commander votre PS5 sur Ebay où les prix tournent également dans ces eaux-là pour les plus bas. Attention cependant à bien choisir le paiement par Paypal, ou d’être en possession d’une assurance « fraude » sur votre carte bancaire. Préférez également la remise en main propre, tout en vous faisant accompagner. Il y a une telle demande sur cette console que les pires arnaques restent possibles… Les bonnes affaires sur les sites d’occasion restent possibles, mais il faut être prudent.

C’est pour quand les stocks normaux ?

Plus de 12 mois après sa sortie et plus de 14 millions d’exemplaires vendus dans le monde, la PS5 se fait toujours aussi rare. Cette rupture étant due à la pénurie de composants électroniques causées par la pandémie et impactant de nombreux secteurs industriels, le retour à la normale n’est pas prévu pour demain… Sony reste optimiste et estime un retour des stocks pour cet été… On a déjà attendu 14 mois, on peut bien en attendre 6 de plus non ?