Il précommande une PlayStation 5, il reçoit de la nourriture pour chat...

Le Royaume-Uni est l’un des pays qui ont enregistré la plus forte précommande de PS5. Dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier, le nombre de précommandes de la nouvelle machine de jeu de Sony y aurait dépassé de 32% celui des précommandes de PS4 au cours des 24 premières heures qui ont suivi son lancement en 2013.

Autant dire qu’il s’avère particulièrement difficile d’obtenir la PlayStation 5 chez nos voisins britanniques. Mais imaginez que vous soyez parmi ces personnes qui ont réussi à précommander la console, avez attendu de pied ferme la livraison pour, au final, recevoir une nourriture pour chat ou un ustensile de cuisine ! En tout cas, c’est ce que certains clients d’Amazon UK ont dû endurer.

Comme le rapporte Engadget, depuis la sortie de la PS5 au Royaume-Uni le 19 décembre dernier, des internautes se sont plaints sur Twitter d’avoir reçu de la part d’Amazon un colis contenant d’autres produits au lieu de la nouvelle console. La journaliste indépendante Bex April May fait partie de ceux qui ont vécu cette mauvaise expérience. Selon ses explications, le jour de l’ouverture des ventes, et donc des livraisons, Amazon avait marqué sa commande de PS5 comme étant «manquée», alors même qu’aucun livreur ne s’est présenté à son domicile.

Plus tard, elle a reçu un colis contenant une friteuse. Un article qu’elle n’a pas commandé… Il semble qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé. D’autres joueurs qui ont précommandé la machine affirment reçu de la nourriture pour chat, un appareil de massage de pieds ou encore un sac de boulgour. Les victimes ont en tout cas remarqué quelque chose d’inhabituel. Leurs colis avaient été scellés avec du ruban adhésif transparent au lieu de celui qui comporte la marque d’Amazon.

Face à cette mésaventure, Amazon s’est excusé auprès de ses clients, tout en promettant de mener une enquête afin de déterminer l’origine des colis. « Notre objectif est de rendre nos clients heureux, et cela ne s’est pas produit pour une petite partie de ces commandes [celles de la PS5]. Nous sommes vraiment désolés et enquêtons sur ce qui s’est passé », a déclaré le porte-parole. Dans son communiqué, la société affirme également pris les mesures nécessaires pour remédier au problème. Elle aurait même offert des chèques-cadeaux aux victimes.

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I

— Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020