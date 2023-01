Playstation 5 : ce technicien est formel, il ne faut surtout pas redresser verticalement votre PS5

Depuis sa sortie le 12 novembre 2020 aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon, puis le 19 novembre dans le reste du monde, la PlayStation 5 du géant japonais Sony a grandement fait parler d’elle. En rupture de stock dès sa sortie, il a fallu s’armer d’une grande patience pour pouvoir l’obtenir. La semaine dernière, plusieurs articles dont celui du Parisien annonçaient que la fameuse console n’était plus en rupture de stock. Une annonce faite par Sony lors du CES 2023 de Las Vegas. Deux ans et demi donc pour que la console soit « en vente libre » ! Si vous êtes de ceux qui possèdent déjà la console, vous avez peut-être décidé de la placer verticalement sur votre meuble. Erreur ! Un expert français révèle qu’elle n’est absolument pas conçue à cet effet et qu’elle pourrait, en conséquence, vous lâcher prématurément, relaye le site jeuxvideo.com. On vous explique pourquoi.

Pourquoi ne faut-il pas mettre la PS5 à la verticale ?

Si vous possédiez les anciens modèles de PlayStation, vous aviez certainement l’habitude de la poser à la verticale pour gagner de la place évidemment. Pour la PS5, c’est une autre histoire ! Cette console, bien plus lourde que les précédentes et plus volumineuse, ne serait pas optimisée pour fonctionner de la sorte. C’est en tout cas ce que révèle un réparateur français sous le pseudo “Consoles System”, @68Logic sur Twitter. Il explique simplement que le refroidissement de cette console serait prévu pour fonctionner l’horizontale, mais il explique aussi que l’utiliser à la verticale pourrait détériorer certains de ses composants !

Une affirmation qui dérange

Selon le réparateur, la méthode de refroidissement de la PS5 serait une technologie fondée sur un métal liquide, l’équivalent d’une pâte thermique qui vient se glisser entre le refroidisseur et le processeur. Le fameux métal liquide serait en quantité parfaite pour assurer le contact et ne pourrait donc pas « déborder », un joint étant prévu pour éviter ce genre de problème. Le problème étant que Sony aurait apparemment oublié de prévoir la résistance au temps de ce fameux joint. Obsolescence programmée ?

Toujours selon l’expert français, les réparateurs seraient de plus en plus confrontés à des fuites de métal liquide qui, par ailleurs, est conducteur d’électricité, provocant des courts-circuits dans la console. En interrogeant leurs clients, ils se sont alors rendu compte que la plupart utilisaient leurs consoles à la verticale, comme ils le faisaient avec la PS4 par exemple. Ce problème se présente de plus en plus, mais il dépend aussi et logiquement du temps passé sur la console. Il ne peut ne pas se profiler sur une console peu utilisée.

Sony pourrait être au courant du problème

Même si aucun communiqué n’a été fait officiellement, les problèmes de fuites de métal liquide auraient été anticipés pour les futures versions de la PS5 Slim. Sony devrait revoir son système de refroidissement avec une pâte thermique classique. En attendant et puisque, désormais, vous êtes au courant d’une panne potentielle de votre console, il vous est fortement conseillé de la poser à l’horizontale. Le réparateur précise cependant que les retours envers cette panne ne sont pas récurrents, mais qu’ils pourraient s’accentuer dans les mois ou années à venir. À première vue, le service après-vente de Sony assure les réparations de ce type, mais qu’en sera-t-il une fois la garantie du constructeur terminée ? Il vaut mieux prévenir que guérir peut-être, non ?

https://youtu.be/Gj51rRm5Bkk?t=175