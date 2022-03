Précommande PS5 : on fait le point sur les stocks de Playstation 5 cette semaine

Nous sommes le 1er mars 2022, cela fait donc près de 18 mois que la nouvelle console Playstation 5 de Sony a été lancée… Pourtant, sur de nombreux sites de vente, elle est toujours indisponible. Depuis sa sortie, ce sont plus de 17 millions de consoles qui ont été vendues. Mais certains n’ont toujours pas eu la chance de l’obtenir. Aux dernières nouvelles, la console devait être un peu plus disponible en ce début d’année. Mais apparemment ce n’est toujours pas le cas sur les sites français. Elle était disponible mercredi dernier sur le site Amazon.uk, mais rien de nouveau sur le site français. On vous fait un petit tour d’horizon des possibilités pour enfin trouver votre console… Pour Pâques peut-être ?

Comment trouver une PS5 d’occasion ?

Depuis sa sortie, trouver une console neuve relève d’une bonne chasse au trésor. En revanche, certains, pour des raisons qui leur sont propres (scalpers ou déçus de la machine), les revendent sur des sites d’occasion. La loi de l’offre et de la demande étant de mise, elles se vendent évidemment plus chères que si vous les achetiez neuves. Pratiquement le double du prix pratiqué en magasin ou sur les sites de ventes classiques, mais bon, quand on aime on ne compte pas toujours. Nous vous conseillons cependant de payer via le système Paypal qui vous garantit un remboursement en cas de mauvais produit reçu… Et cela arrive malheureusement !

Comment trouver une PS5 neuve ?

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais vous donne un bon aperçu des sites sur lesquels vous pouvez trouver la console. Certains magasins comme Micromania, Boulanger, Auchan, Carrefour ou Leclerc peuvent parfois la mettre en rayon physiquement, mais c’est un peu comme de jouer au poker !

La liste des sites pour obtenir la version Playstation 5 (standard) à 499,99 €

La liste des sites pour obtenir la version Playstation 5 (digitale) à 399,99 €

Quelques astuces supplémentaires pour obtenir votre PS5

Depuis quelques mois, Sony a ouvert un système de liste d’attente, qui vous prévient dès la mise en stock de la console. Nous vous expliquions il y a peu comment vous inscrire et comment faire pour ne pas la « louper » ! Sur des sites comme Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount, vous pouvez également vous inscrire aux alertes disponibilités. Attention, sur Amazon par exemple, l’alerte disponibilité est réservée aux membres Amazon Prime. Mais vous pouvez prendre l’essai gratuit d’un mois en croisant les doigts pour que la console soit donc disponible dans les 30 jours suivants votre inscription.

Les sorties jeux du mois de mars 2022 sur PS5

Nous avons sélectionné trois jeux PS5 dont les sorties sont prévues en mars 2022, mais ils ne sont pas les seuls à faire leur apparition sur le mois.

Shadow Warriors 3 doit sortir le 1 er mars, Lo Wang revient pour une troisième aventure. Il sera accompagné d’Orochi Zilla, et ensemble, vous devrez venir à bout du célèbre dragon pas vraiment docile !

mars, Lo Wang revient pour une troisième aventure. Il sera accompagné d’Orochi Zilla, et ensemble, vous devrez venir à bout du célèbre dragon pas vraiment docile ! Gran Turismo 7 sortira le 4 mars et vous emmènera dans une 7 ème saison de courses effrénées avec une évolution graphique qui apparemment devrait satisfaire les plus exigeants des fans de GT.

saison de courses effrénées avec une évolution graphique qui apparemment devrait satisfaire les plus exigeants des fans de GT. WWE 2K22 sortira lui, le 11 mars prochain et vous transportera à nouveau, après un an d’absence, dans le monde particulier du catch international…

WWE 2K22 (PS5) AFFRONTEZ The Rock, Sasha Banks, Goldberg, Brock Lesnar… COUPS DE 619: moments clés de la carrière de Rey Mysterio MODE Mon MG: Prenez les rênes de Raw, SmackDown, NXT ou NXT UK et gérez votre...