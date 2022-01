Playstation 5 : Sony ouvre (enfin) sa liste d’attente (en France) pour réserver une PS5

Malgré les quelques stocks de PS5 réapprovisionnés au compte-goutte, la console est toujours très difficile à trouver. Le problème étant que les stocks sont faibles, et que la demande est forte. Résultat, le peu de consoles remises en disponibilité fondent comme neige au soleil. Rappelons que la pénurie est mondiale, et que malgré les 15 millions de consoles déjà vendues, Sony peine à fournir. Qui aurait pu imaginer qu’une firme telle que Sony pourrait connaître un jour ces problèmes logistiques ? Certains magasins comme Micromania avaient pris l’initiative de créer des listes d’attentes. C’était peut-être la meilleure solution à l’époque, qui permettait de savoir si la prochaine livraison serait la bonne et évitait les problèmes entre acheteurs. Ces listes d’attente existaient d’ailleurs déjà aux Etats-Unis ou Japon et émanaient de Sony. Elles seront désormais également ouvertes aux Européens ! Bonne nouvelle ? On ne sait plus trop quoi penser avec cette PS5 !

Comment fonctionne cette liste d’attente ?

Jusqu’à l’ouverture de cette liste à la France, l’achat de la PS5 tenait plus de la chance que d’autre chose. Il fallait être au bon endroit, au bon moment, dégainer la mise au panier, puis le paiement… Et prier quelques minutes le temps de recevoir le mail de confirmation. Désormais, c’est terminé, vous allez pouvoir vous inscrire sur la liste d’attente. Celle-ci est ouverte pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Cela fait tout de même de nombreuses personnes susceptibles de s’inscrire sur la même liste que vous. Ne vous attendez donc pas à recevoir une console demain, ni même un mail de disponibilité 😊 Sauf si vous êtes extrêmement chanceux.

L’avantage de cette liste

Le principal avantage de cette liste d’attente est bien sûr de ne plus avoir à scruter les éventuelles remises en stock de la console… En vous inscrivant sur la liste, normalement, vous devriez être prévenu dès que la console est disponible sur le site Playstation. Cela optimise donc vos chances. Même si cela ne vous empêchera pas de laisser faire le hasard et de continuer à la chercher sur les sites marchands, si le cœur vous en dit :

Attention si vous vous inscrivez sur cette liste d’attente, Sony précise : Veuillez-vous assurer que votre adresse e-mail est celle associée à votre ID PSN et que vous avez choisi de recevoir des e-mails PlayStation. Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons par e-mail avant le début de l’événement.

La pénurie de composants toujours en cause !

Evidemment, quand Sony a lancé sa dernière console, personne ne savait dans quel marasme s’engageait le monde ! Si, la pandémie de Covid faisait déjà beaucoup parler d’elle puisque nous en étions à la « deuxième vague » et au « deuxième confinement » en France. En revanche, personne ne savait à l’époque qu’il en découlerait une pénurie mondiale de composants électroniques. La crise des semi-conducteurs s’est instaurée à la suite du ralentissement de l’économie mondiale, voire de son arrêt total pendant des semaines entières.

Cette crise économique, où les enjeux sont également géopolitiques touchent des pans d’économie entiers… Le secteur de l’automobile est également très impacté par cette crise et les délais pour obtenir une voiture neuve s’allongent de jour en jour ! Il n’y a plus qu’à espérer que celle liste d’attente fonctionne réellement… Pour Noël 2022 ce sera peut-être bon ?