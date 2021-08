PlayStation 5 : Fin de la pénurie ?

Le moment qu’a choisi Sony pour dévoiler la PS5 suscite débat; en effet, sa sortie s’est faite en pleine pandémie de Covid-19. D’un côté, cela a causé un véritable boom des jeux en raison du confinement, des mesures de distanciation sociale et du télétravail qui ont amené les gens à chercher des moyens de se divertir chez soi; de l’autre, cette période a été compliquée pour les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Du coup, si la demande était belle et bien au rendez-vous – et d’ailleurs, plus que prévu – c’est l’offre qui a eu du mal à suivre. En effet, les stocks de PS5 de Sony se sont vendus comme des petits pains mais de nombreux consommateurs se sont heurtés à une rupture de stock. Et la PS5 n’était pas la seule à connaitre ce problème, sa rivale, la Xbox Series X y était également confrontée.

La pénurie de puces est toujours d’actualité

A la fin du mois de juillet, Sony a dressé un petit bilan de ses ventes de PS5 depuis son lancement en novembre 2020: d’après Reuters, la société a annoncé qu’elle avait écoulé plus de 10 millions d’unités jusqu’ici, dépassant déjà les ventes qu’elle a effectuées avec sa précédente console, la PS4.

En effet, les ventes de la PS4 se sont faites de manière échelonnée: il a fallu neuf mois à Sony pour vendre 10 millions d’unités de PS4. L’entreprise aurait d’ailleurs vendu plus de 100 millions d’unités de PS4 depuis novembre 2013. Pour rappel, par rapport à son aînée, la PS5 offre des graphismes de pointe et un temps de chargement plus rapide.

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré à Reuters que l’entreprise a « construit plus de PlayStations plus rapidement que jamais » durant cette période de pandémie. Toutefois, il a ajouté qu’il faudra toujours un certain temps avant que l’entreprise ne puisse répondre à toutes les demandes. La pénurie de puces est directement à la source de ces problèmes, selon le PDG.

Les jeux PS5 se vendent aussi à plusieurs millions d’exemplaires

Malgré tout, Piers Harding-Rolls, responsable de la recherche sur les jeux chez Ampere Analysis a déclaré que « la profonde expertise de Sony dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour l’électronique grand public lui a permis de résister aux pires impacts de la pandémie même lors du lancement d’un nouveau produit ».

Par ailleurs, il faut noter que les ventes de la PS5 ont aussi été boostés par des jeux exclusifs comme Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, qui s’est vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires. Un autre titre, Ratchet & Clank : Rift Apart, s’est vendu à plus de 1,1 million d’exemplaires depuis sa sortie en juin.

