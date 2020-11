PlayStation 5 : un réapprovisionnement et des expeditions avant et après Noël

La PlayStation 5 est d’ores et déjà disponible en France. Comme prévu, les ventes se déroulent uniquement en ligne afin de tenir les joueurs et les professionnels impliqués dans la distribution de l’appareil à l’écart de la Covid-19. En raison justement de ce contexte sanitaire difficile, Sony fait face à des problèmes de production, entraînant une diminution des unités disponibles. Le constructeur a certes promis d’augmenter le rythme de production, mais la donne ne changera pas de si tôt. En tout cas, une bonne nouvelle vient d’être partagée par le PDG de Sony Interactive Entertainment.

Des stocks supplémentaires avant et après le 25 décembre 2020

L’information a été fournie par Jim Ryan dans le cadre d’une interview accordée à la BBC. D’après le patron de SIE, durant le mois de décembre, plus précisément avant et après Noël, certains revendeurs devraient pouvoir honorer des commandes supplémentaires. Ils disposeront donc de quelques unités supplémentaires de PlayStation 5 en stock au cours de cette période. Ces stocks additionnels ne permettront certainement pas à tous les joueurs d’avoir la console, ils sont néanmoins essentiels pour soulager un peu les attentes qui, rappelons-le, sont très nombreuses.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Sony a bien fait de prendre cette décision étant donné que la période des fêtes de fin d’année est généralement marquée par une hausse impressionnante des achats. En plus d’acheter des articles pour eux-mêmes, les consommateurs en acquièrent dans le but d’offrir des cadeaux à leurs proches.

C’est aussi une façon pour le constructeur de prouver qu’il ne chôme pas en ces temps où la plupart des joueurs attendent de pied ferme la livraison de leur unité. Notons au passage qu’afin d’être plus efficace dans la production de la PS5, Sony a même dû sacrifier celle de la PlayStation 4.

Un retour à la normale dès l’année prochaine ?

Comme indiqué plus haut, si les ventes se déroulent actuellement uniquement en ligne, c’est parce que Sony veut à tout prix s’assurer de la sécurité de ses employés et des joueurs. L’ouverture des ventes physiques dépendra en conséquence de l’évolution de la crise sanitaire. En tout cas, les distributeurs devraient logiquement avoir plus d’unités en stock à partir du premier trimestre 2021. De quoi leur permettre de servir davantage de joueurs !

Ou acheter une Playstation 5 pour noel ?

Les boutiques en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Auchan ou encore Darty devraient être réapprovisionnées. Soyez vigilant et n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous ferons des mises à jours dès que nous trouverons des stocks disponibles.