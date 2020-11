Précommande : comment récupérer votre Playstation 5 ou Xbox Series X pendant le confinement ?

Il y a quelques semaines, vous aviez peut-être été parmi les premiers à précommander votre nouvelle PS5 ou votre XBOX séries X ? Même si le bruit courait déjà qu’un potentiel reconfinement brouillerait les pistes, certains ne s’attendaient pas à ce qu’il arrive si tôt ! Et la question qui se pose désormais est comment récupérer sa console précommandée alors que les magasins de jeux vidéo ferment leurs portes !

A moins que les jeux vidéo deviennent essentiels, ils devraient garder portes closes au moins jusqu’au 1er décembre… Voici donc comment procéder si vous avez déjà précommandé votre console ! Comme l’expliquait Sony il y a quelques jours, même les précommandes pourraient ne pas être honoré le jour de la sortie de la PS5 tant les commandes sont importantes.

Dans les magasins ouverts

Aucun problème pour récupérer votre console si vous avez choisi une enseigne de la grande distribution comme Carrefour, Auchan ou Leclerc. Ces magasins restants ouverts, le processus reste normal si toutefois les livraisons couvrent la totalité des précommandes.

A la différence du premier confinement, les enseignes Fnac-Darty et Boulanger resteront ouverts au public. Sauf si la mise à jour du gouvernement prévue autour du 15 novembre venait encore une fois changer la donne ! Le gouvernement justifie l’ouverture des magasins Fnac-Darty et Boulanger par la vente de matériel informatique, nécessaire au télétravail.

Dans les magasins fermés pour cause de confinement

Les commerces non essentiels sont donc fermés, et là, cela se complique un peu pour récupérer la sacro-sainte console ! Chez Cultura ou Micromania-Zing, les enseignes affirment que les commandes pourront être retirées en magasin par le retrait sans contact. Mais Micromania-Zing ne communique pas sur le nombre de magasin pratiquant le retrait sans contact. Pour information, lors du premier confinement seuls quelques magasins en France pratiquaient le retrait sans contact. Les clients pour la Xbox Series X ou S seront contactés pour régler le retrait ou la livraison avant la sortie prévue le 10 novembre.

Pour la PlayStation 5, Micromania demande aux clients le règlement des frais de port. Mais indique qu’ils seront remboursés aux clients qui récupéreront leur console en magasin. En revanche, ils ne peuvent pas assurer que toutes les commandes effectuées le jour de l’ouverture des précommandes seront assurées le 19 novembre.

Sur les sites de vente en ligne ?

A priori, aucun changement pour les sites comme Cdiscount ou Amazon… Les précommandes en ligne donneront bien lieu à un envoi à la date prévue. Les centres de distribution Amazon et les services postaux fonctionnant normalement, ils assurent qu’ils pourront satisfaire les précommandes enregistrées. Cdiscount précise que la livraison en point relais restera possible même si le point relais est fermé. La livraison se fera alors dans un autre point relais proche du domicile du client. Il ne vous reste plus qu’à patienter au moins jusqu’au 10 ou 19 novembre, et de croiser les doigts pour que tout se déroule pour le mieux !