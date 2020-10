Précommander la PlayStation 5 : dans quelle boutique la réserver ?

Comme la Xbox Series X, la PS5 est attendue de pied ferme par les gamers. Contrairement aux caractéristiques techniques, la date de sortie et le prix n’ont été dévoilés par Sony que le 16 septembre dernier. En même temps, le constructeur a annoncé l’ouverture des précommandes pour une livraison à partir du 19 novembre 2020 en France. Force est cependant de constater que la réservation peut s’avérer être un véritable parcours du combattant non pas à cause des démarches prévues par le géant nippon, mais en raison du fait que les rares exemplaires mis à la disposition des revendeurs ont été réservés en un rien de temps. Par conséquent, la PlayStation 5 est en rupture de stock un peu partout dans le monde.

Où réserver sa PS5 ?

Cette situation nous amène à fouiner sur la Toile dans l’espoir de trouver des boutiques dont la réserve serait encore suffisante pour nous permettre d’obtenir la console à temps, c’est-à-dire le 19 novembre. Il faut cependant savoir que le stock des revendeurs peut être renfloué à tout moment. D’où l’importance d’effectuer sa précommande au bon moment et au bon endroit. En France, ce sont surtout Amazon, Darty, Fnac et Cdiscount qui se chargent de cette tâche.

Sur quelle boutique précommander la PS5

Concernant par exemple le géant américain du e-commerce, il a vendu toutes les unités qui lui avait été confiée par Sony en seulement un quart d’heure. De son côté, Fnac n’a pas tardé à se réapprovisionner après l’épuisement de son premier stock, mais là encore, les réserves se sont épuisées en quelques minutes. Or, pour espérer avoir la PS5 avant la fin de l’année, il pourrait être nécessaire de la précommander avant le mois de novembre. Le volume disponible n’étant pas encore en mesure de satisfaire toutes les demandes, il se pourrait que Sony opte bientôt pour l’approche des premiers arrivés, premiers servis.

Des ventes record pour la PlayStation 5

Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler que la PlayStation 5 se décline en deux versions. Le modèle standard est doté d’un lecteur optique, ce qui n’est pas le cas de la PlayStation 5 Digital Edition qui, comme son nom l’indique, se contente des jeux accessibles en ligne. Si cette tendance des précommandes se poursuit, la machine next-gen pourrait bientôt devenir la console la mieux vendue de tous les temps.

Crédit photo : Sony

Si vous désirez réellement vous procurer l’une des deux versions de la PS5 et que vous n’avez pas encore trouvé une boutique qui possède un stock suffisant, ne vous désespérez pas ! Des annulations de commande peuvent aussi avoir lieu, ce qui vous donnera peut-être la chance de mettre la main sur la console avant la fin de l’année. Rappelons en passant que la PlayStation 5 est actuellement facturée au prix de 499 €, alors que la version Digital Edition coute 399 €.

