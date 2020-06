PlayStation 5 : caractéristiques, prix, date de sortie, ce qu’il faut savoir sur la future console de Sony

Sony l’avait dit et ce sera bien en fin d’année que la Playstation 5 fera son apparition dans les rayons… Noël oblige, elle sera probablement très vite en rupture de stock tant les gamers l’attendent ! Il faut dire que la dernière Playstation 4 remonte à 2013 déjà.

Même si la PS4 a subi quelques améliorations, le modèle initial est resté le même… Autant dire qu’elle est attendue de pied ferme. Sony a dévoilé jeudi dernier la Playstation 5 lors d’une conférence vidéo mondiale. Les révélations de Sony quant au design ou aux jeux disponibles ont de quoi satisfaire les fans ! Quant au prix, il se murmure qu’elle serait vendue autour de 450€.

Ce que l’on sait de la future PS5 !

Un design futuriste sans aucun doute ! Des lignes courbes mais aussi quelques arêtes, des panneaux laqués blancs du plus bel effet… Elle semble vraiment réussie… Côté versions, il devrait y avoir deux modèles à la sortie. Le modèle de base sur lequel on insérera un jeu sur DVD comme sur la PS4 et un second modèle, la Digital Edition, qui n’admettra pas les DVD mais seulement les jeux téléchargés sur le PlayStore.

Une capture d’écran du site Amazon tourne actuellement sur les réseaux sociaux. « Les prix et date de sortie de La nouvelle Ps5 aurait fuites sur amazon celle ci serait à 499€ et sortirai le 20novembre2020 vrais ou pas 🤷‍♂️ » mais impossible de vérifier sa véracité…

Les prix et date de sortie de La nouvelle Ps5 aurait fuites sur amazon celle ci serait à 499€ et sortirai le 20novembre2020 vrais ou pas 🤷‍♂️ #PS5 #PlayStation #Playstation4 #playstation5 #Amazon #Covid_19 pic.twitter.com/mTh2NjzlAk — Derder 🖖🏽 (@keDJoke) June 15, 2020

Techniquement, elle devrait aussi en ravir plus d’un… Elle est plutôt destinée aux écrans 4K et s’adaptera même aux écrans 8K du futur ! Quant à la manette, elle change aussi pour de transformer en une DualSense… Elle offrira de plus grandes sensations, notamment au niveau des vibrations qui seraient plus réalistes et sensibles que sur l’actuelle manette !

Quels jeux disponibles à la sortie ?

Les grands classiques et incontournables Gran Turismo, Spiderman, NBA 2K21, Horizon, Hitman seront disponibles. Il y aura aussi quelques nouveautés comme Jett The Far ou Good Bye Volcano devraient faire leur apparition…

Crédit photo : Sony

Un petit bémol pour les fans de GTA5 ! Il n’y aura pas de nouvelle version mais seulement une version améliorée du jeu existant ! Sortie prévue en novembre 2020, vous pouvez commencer à économiser et à investir dans un écran 4K pour pouvoir en profiter pleinement !