Casque Playstation VR2 : Sony lance une page officielle pour les précommandes

Lors du dernier CES de Las Vegas, Sony en a profité pour officialiser l’arrivée du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuel pour la PS5. Sony a donc dévoilé certaines fonctionnalités du PSVR2 et comme on pouvait s’y attendre, c’est un petit bijou qui attend les gamers… A condition bien entendu qu’il ne subisse pas les mêmes retards que la PS5 ! Pour être sûr de ne rien rater de l’actualité du PSVR2, Sony vient d’ouvrir une page officielle, sur laquelle vous pourrez recevoir toutes les informations relatives au casque de réalité virtuelle. En vous connectant avec votre compte PSN, vous connaîtrez son actualité, mais serez également informés de sa date de sortie et pourrez même le précommander. Voici quelques détails concernant le futur PSVR2.

Quelles sont les nouveautés sur le PSVR2 ?

Le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony bénéficiera du suivi oculaire et du rendu fovéal, technique qui permet de voir comme un « œil humain ». C’est-à-dire que comme notre œil, la vision dans le casque sera claire sur le point central, et floue sur la vision autour de ce point. Le suivi oculaire permettra également de gagner en fluidité, puisque la casque consommera moins de ressources et se concentrera uniquement sur la zone regardée par le joueur. Enfin, et on ne l’attendait pas, le casque devrait proposer le retour haptique (force, vibrations et mouvements au programme).

Champ de vision, taux de rafraîchissement, résolution ?

Lors de sa présentation, Sony dévoilait que le PSVR2 bénéficierait d’une résolution 4K HDR, 2000 × 2040 sur chaque œil. Le champ de vision sera élargi à 110°, un peu plus large donc que le casque déjà connu. Enfin, concernant le taux de rafraichissement, le PSVR2 devrait se doter de dalles OLED avec un taux de 90 à 120 Hz.

Avec quelles manettes diriger le PSVR2 ?

Logiquement le casque de réalité virtuelle nouvelle génération sera vendu avec une nouvelle paire de manettes : les Playstation VR2 Sense. D’après un brevet déposé, celles-ci devraient être plus performantes que les anciennes. Côté design, on retrouvera des manettes qui ressembleront aux Touch d’Oculus Quest 1 et 2 avec une ergonomie plus poussée que celles d’origine. Elles devraient pouvoir se connecter via USB-C ou Bluetooth 5.1 et bénéficier de batteries Lithium-ion rechargeables. Le suivi de mouvement se fera sur six axes, tout comme le suivi des doigts grâce à des boutons. Sony a également indiqué qu’il y aurait des déclencheurs haptiques pour s’immerger encore un peu plus dans l’expérience.

Le jeu Horizon PSVR2 exclusif annoncé

D’après les révélations faites par Sony, le PSVR2 sera vendu avec un jeu exclusif, mélange de Forbidden West et d’Horizon Zero Dawn. Ce jeu baptisé Horizon Call of the Mountain devrait sortir en exclusivité en même temps que le casque de réalité virtuelle nouvelle génération. En revanche, aucun prix n’a été donné, ni date de sortie officielle… On peut espérer l’arrivée du PSVR2 avant la fin de l’année 2022, mais la pénurie de composants électroniques qui touche le monde entier pourrait retarder la sortie. On espère juste qu’il ne faudra pas attendre plus d’un an pour pouvoir se le procurer, d’où l’intérêt de s’inscrire sur la page officielle… Et de croiser les doigts !