Comment construire une maison container ? – dossier

Vous envisagez de déménager de votre maison traditionnelle pour vous lancer dans un projet un peu fou, celui de construire ou de faire construire votre maison container ? Depuis quelques années, ces containers, normalement destinés au transport maritime, deviennent très prisés des futurs propriétaires. Modulables, coûts plus faibles et matières premières disponibles immédiatement, ils deviennent un moyen rapide de construire sa maison. Il est même possible de « se fabriquer » une maison de plus de 100 m² avec, et de concevoir des étages. Tout est possible ou presque, mais comment construire sa maison container ? Quels sont les avantages ? Les inconvénients ? On va tout vous expliquer !

Qu’est-ce qu’une maison container ?

C’est tout simplement une habitation modulaire construite à l’aide de containers maritimes. Les grandes boîtes métalliques sont fixées entre elles ou empilées, et permettent d’obtenir des surfaces importantes comme des surfaces plus petites, à la guise du propriétaire. Dans leur fonction originelle, les containers sont bruts, sans isolation. S’ils sont utilisés pour une habitation, ils sont d’abord renforcés puis isolés avant d’être opérationnels. En fonction de la finition extérieure, ils peuvent parfois devenir totalement invisibles dans la construction.

Quels sont les avantages d’une maison container ?

La maison container présente évidemment quelques avantages, à commencer par les délais de construction qui se trouvent réduits. Il suffit d’accoler ou d’empiler les containers. Le prix est également un avantage certain, même s’il ne faut pas omettre de comptabiliser les coûts de livraison et de déchargement. Ils sont parfaitement modulaires et permettent de construire une maison à son image. Par la suite, il est facile d’agrandir l’ensemble initial en ajoutant des containers. Ces derniers sont évidemment très solides et peuvent accueillir 5 fois leur poids, pour une durée de vie de 40 ans environ. Enfin, leur impact environnemental est très faible: construire une maison container ne demande que très peu d’énergie, les matériaux étant déjà préconstruits.

Les inconvénients d’une maison container

Si elles ont des avantages, elles ont, bien entendu, aussi des inconvénients. Dans la mesure où les containers sont bruts, il faudra prévoir de gros travaux d’isolation pour assurer de bonnes performances thermiques. Ils sont également de petite taille: de 1.86m de large à 2.40m; l’aménagement peut donc s’avérer compliqué. De prime abord, ils ne sont pas très jolis, et il faut avoir de l’imagination en matière de décoration pour les camoufler, ou au contraire les mettre en valeur.

Dans la mesure où ils sont conçus en métal épais, ils peuvent être un rempart infranchissable pour les réseaux ou le Wifi. Enfin, ils sont encore mal acceptés voire pas du tout par certaines communes, qui ne les considèrent pas comme des habitations selon leur plan local d’urbanisme. Il convient évidemment de vous renseigner avant même de passer commande !

Quelle est la réglementation pour les containers ?

Comme nous vous le disions, il faut absolument consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) auprès de votre mairie. Il vous indiquera les règles d’urbanisme en vigueur sur le lieu de construction. Au lieu d’une consultation, il est possible de demander un certificat d’urbanisme afin d’être sûr que votre projet est réalisable. Comme pour tout projet immobilier, il faudra ensuite déposer une demande de permis de construire, patienter au moins 2 mois pour avoir la réponse, et enfin pouvoir lancer le chantier.

Quels délais pour construire une maison container ?

Entre le moment où vous demandez le permis de construire, le choix des containers, leur livraison et les travaux à effectuer, il faudra compter entre 7 et 12 mois pour pouvoir emménager dans votre maison container. L’aménagement intérieur peut évidemment se faire petit à petit, mais il faut au moins que la structure et surtout l’isolation soient opérationnelles pour l’emménagement.

D’où proviennent les containers ?

Un container est une énorme boîte de métal qui, à l’origine, sert au transport maritime. Utilisés pour transporter des marchandises d’un bout du monde à l’autre, ou par des particuliers pour un déménagement, ils sont tous de même taille. D’abord utilisé sur continent pour créer des zones de stockage, ils sont ensuite devenus une matière première pour la construction de maison. Recycler un container mis au rebut est encore quelque chose de très compliqué, alors, les vendre pour en faire des maisons devient un moyen de les réutiliser à bon escient.

Où acheter les containers ?

La plupart du temps, des sociétés achètent des containers sur les ports de commerce puis les revendent à des particuliers. Le site ContainerLand par exemple proposent des containers maritimes de différents types et à différents prix.

Un container neuf ou d’occasion ?

Tout dépend de la démarche initiale de l’acquéreur, mais la plupart du temps, le container est acheté d’occasion. Ces boîtes métalliques sont très solides et restent étanches. Les containers d’occasion restent parfaitement utilisables, seul l’aspect peut déranger certains propriétaires. Il est possible d’acheter des containers neufs, mais cela ne s’avère pas indispensable pour construire une maison.

Les différents containers

Le Dry est le plus couramment utilisé. Dans sa vie de container, il n’aura transporté que des marchandises non polluantes (pas de produits chimiques);

L’Open Top qui s’ouvre comme une boîte, par le haut;

Le Flat Rack est un container sans parois latérales; il est souvent utilisé pour ajouter des extensions sur une maison e t y installer de grandes baies vitrées.

Le Reefer est celui que l’on utilise pour transporter des denrées périssables, il est donc isotherme.

Quel prix pour un container ?

Pour vous procurer un container, il faudra compter environ 2500€ hors taxe pour un modèle standard d’occasion. La livraison est facturée environ 800€ et il faudra ajouter 1000€ par jour pour le déchargement (location de grue, etc). Concrètement, pour une maison container, il faudra acheter les containers puis effectuer les travaux nécessaires :

Fondations, parfois agrémentées de micropieux pour soutenir le poids de la structure;

Faire réaliser une étude de sol pour s’assurer de la solidité du terrain;

Raccorder le container au gaz, à l’eau, à l’électricité;

Réaliser une isolation sans faille;

Décorer et aménager la totalité des « boîtes vides ».

Avec tous ces critères, une maison container coûte entre 900€ et 2200€ du m². Si vous choisissez l’auto-construction, cela vous reviendra évidemment moins cher, mais il est difficile de se passer d’un architecte ou d’un constructeur pour ce type d’habitation.

