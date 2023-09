Ramona 40, une ravissante maison container hybride de 42 m² (avec plans) qui ne coûte que 60 000 €

Les petites maisons écologiques sont de plus en plus prisées par ceux qui recherchent une connexion avec la Nature ou un habitat financièrement accessible. Devant les prix de l’immobilier et les taux de crédits, certains optent pour des tiny houses ou des maisons containers. Aux États-Unis, dans l’Oregon, Relevant Buildings Company propose des maisons containers de haute qualité. Conçues uniquement avec des conteneurs maritimes recyclés, elles se veulent une alternative aux habitations classiques, moins chères et plus respectueuses de l’environnement. Découvrez l’un de leurs modèles, la Ramona 40, qui n’a rien à envier à ses concurrentes.

Présentation de la maison conteneur Ramona 40

Cette petite maison de 42 m² est le fruit de la collaboration entre l’entreprise et un couple à la recherche d’une option légèrement différente des modèles déjà proposés par la marque. Ils désiraient un espace de vie autonome et élégant pour leur fille souffrant de problèmes de santé. Il leur fallait donc une maison hybride qui permettrait à chacun d’avoir son intimité, tout en vivant ensemble. Réunir le tout dans un si petit espace fut une prouesse, mais Relevant Buildings Company a, semble-t-il, relevé le défi de la famille. Pour que cette maison soit accessible à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’autoconstruction, l’entreprise livre gratuitement les plans.

Une petite visite plus approfondie ?

La maison RAMONA 40 est donc réalisée dans un conteneur d’expédition de 40 pieds. Ce conteneur se trouve à l’arrière et une section en ossature bois vient agrémenter l’avant de la maison, offrant ainsi un plan d’étage efficace comprenant une chambre à coucher et une salle de bains. À l’exception du toit, cette maison est entièrement construite par l’entreprise et est livrée « clefs en main ». Le toit en pente et le revêtement en bois confèrent à ce modèle l’apparence d’une maison traditionnelle, tout en conservant l’aspect novateur d’une maison en conteneur d’expédition. Ce que les propriétaires apprécient le plus dans cette maison, c’est peut-être l’immense terrasse (en option) qui se déploie depuis les portes ouvertes du conteneur.

À l’intérieur, les pièces semblent spacieuses et claires malgré les petites fenêtres situées sur le haut du conteneur. Les propriétaires ont choisi un ameublement moderne et l’on peut apercevoir, au fond de la pièce de vie, une petite cuisine qui semble parfaitement adaptée à la préparation de délicieux petits plats ! La salle de bains et les toilettes paraissent plutôt minimalistes tout en restant pratiques et fonctionnelles, mais la marque ne fournit pas plus de détails à ce sujet. Pour le prix, cette dernière est disponible à partir de 65 000 $ (60 000 € environ).

Retour sur l’invention des maisons conteneurs

Les containers maritimes envahissent chaque jour les mers et les océans du monde. Des millions de containers transitent, remplis de marchandises en tous genres. Ils sont fabriqués en métal et il arrive qu’à un moment, ils ne soient plus utilisables. Ces containers sont donc mis au rebut et deviennent des déchets difficiles à recycler. Dans les années 2000, conscient de cette problématique, Eric Reynolds décide de les réutiliser pour en faire des maisons. D’abord installées à Londres, puis sur le campus d’Amsterdam en 2003, ces maisons containers envahissent rapidement le monde et suscitent l’intérêt de nombreux constructeurs. Relevant Building Company est une entreprise américaine, car ce type d’habitat a un énorme succès outre-Atlantique, mais évidemment, de nombreux constructeurs existent aussi en France. Plus d’informations : relevantbuildings.com.

