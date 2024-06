Les 6 inconvénients des maisons containeurs à connaître absolument avant de vous lancer

Le mode de vie alternatif proposé par certains types d’habitations comme les tiny houses, ou les maisons conteneurs séduisent de plus en plus. Financièrement plus abordables, considérées comme plus écologiques, elles offrent la possibilité aux primo-accédants, notamment, de devenir propriétaires. Les crédits immobiliers sont de plus en plus compliqués à obtenir, et les budgets restreints se tournent vers ces nouvelles constructions. Prenons l’exemple des maisons conteneurs, construites à partir de conteneurs maritimes mis au rebut. Certes, elles sont rapides à construire, mais vous allez voir qu’elles n’ont pas que des avantages. Les inconvénients existent et il vaut mieux les connaître avant de se lancer dans ce type de construction. Je vous invite à les découvrir.

Inconvénient n° 1 : elles sont difficiles à isoler

Si l’on part du principe que le conteneur maritime, est, au départ, une énorme caisse métallique, vous comprenez aisément qu’elle n’est pas isolée. À quoi bon d’ailleurs, puisque le conteneur se destine uniquement aux transports de marchandises. Lorsque ce conteneur devient une habitation, il doit être isolé, et cela peut représenter un certain budget pour ce type de construction. L’isolation thermique devra, par conséquent, être très performante, mais il faudra également une isolation phonique de qualité. Ces deux isolations devront être réalisées avec de la laine de roche, par exemple, pour le côté chaleur, et du placoplâtre pour atténuer le bruit, et les résonances.

Inconvénient n° 2 : la largeur du conteneur

Les conteneurs maritimes sont empilés les uns sur les autres, sur les bateaux porte-conteneurs. Ils ont donc tous la même largeur, la longueur peut varier. Cette largeur peut être un problème pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’aménagement devra se faire en fonction de cette largeur, et parfois même sur-mesure, impliquant un coût supplémentaire. De plus, lorsque les parois seront isolées, vous réduirez encore un peu l’espace à vivre.

Inconvénient n° 3 : le prix total

Si, lorsque vous achetez le conteneur en lui-même, le coût peut sembler dérisoire, en comparaison avec une maison traditionnelle, ce n’est qu’une infime partie du coût des travaux. Comme je vous l’ai déjà dit, le budget isolation sera conséquent, mais primordial. Il faudra aussi ajouter les coûts d’aménagement, qui, s’ils sont imaginés par un architecte, peuvent ajouter une sacrée somme au prix de départ. Enfin, le terrain sur lequel sera posé le conteneur devra être aménagé. Dans certaines configurations, le conteneur devra être installé sur des micro-pieux, et c’est aussi un coût à considérer avant d’acheter. Une dernière dépense à prévoir ? L’acheminement et le transport de votre future maison qui peut représenter plusieurs milliers d’euros. À l’évidence, on ne transporte pas un conteneur, voire deux ou trois, avec une simple remorque.

Inconvénient n° 4 : les réglementations locales

C’est peut-être actuellement, l’inconvénient le plus gênant lorsque l’on veut installer une maison conteneur : se plier aux réglementations locales. Le conteneur n’étant pas considéré comme une habitation légère de loisirs, puisque non mobile, vous devrez obtenir un permis de construire, et vous conformer au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de votre commune. Ce PLU peut restreindre vos souhaits, voire interdire ce type de constructions. En effet, le PLU est local, les élus du Conseil Municipal ont donc, seuls, le pouvoir de modifier le PLU afin qu’il soit en adhésion avec la vision de leur commune. Obtenir un permis de construire pour ce type de maison, peut parfois relever du parcours du combattant. De plus, si votre terrain se situe dans une zone classée, ou près d’un bâtiment historique, il y a fort à parier que ni la commune ni les architectes des Bâtiments de France ne vous autorisent la construction. Si vous envisagez ce projet, renseignez-vous en amont, et avant de passer commande de quoi que ce soit. En construisant, sans permis de construire, vous vous exposeriez à une forte amende, et à la démolition de votre maison conteneur.

Inconvénient n° 5 : l’entretien

Une maison conteneur est donc construite en métal, qui, même si vous l’avez protégé, continuera de travailler. Vous devrez en conséquence l’entretenir annuellement pour éviter absolument l’apparition de rouille, je vous l’ai dit, cela reste du métal ! Cela implique un passage chaque année, avec de la peinture spéciale, relativement onéreuse, et une vérification minutieuse de tous les points qui pourraient être synonymes de corrosion. Néanmoins, il est possible de réduire cet entretien en réalisant des bardages autour de la caisse métallique, cela évitera l’apparition de rouille, mais vous devrez tout de même entretenir le bois chaque année.

Inconvénient n° 6 : les ultra-connectés pourraient être déçus

Les maisons conteneurs, à cause de leur structure en acier, peuvent fournir une certaine protection contre les ondes électromagnétiques provenant de l’extérieur. Certains apprécieront peut-être de ne pas laisser les ondes pénétrer. En revanche, cela implique aussi que les signaux de téléphonie mobile, de radio, de télévision, et autres sources d’interférences électromagnétiques pourraient être réduits à l’intérieur de ces habitations. Si vous êtes, par exemple, en télétravail, cela impliquera probablement l’ajout de puissants répéteurs pour la Wi-Fi, ce qui peut aussi représenter un coût important.

Des inconvénients, mais également quelques avantages…

Imaginons que vous ayez obtenu les autorisations nécessaires à la construction et que vous puissiez réaliser votre rêve ! Les avantages d’une maison conteneur sont loin d’être négligeables. Il est assez évident qu’une fois terminée, et si vous y mettez un peu d’huile de coude et de temps, la maison vous reviendra moins chère que la construction d’une maison traditionnelle. Vous ferez aussi un geste pour la planète en recyclant un (ou des) conteneurs, qui auraient sûrement terminé sur un port, ou été démantelés dans le meilleur des cas. Enfin, comme je vous l’ai dit, les crédits immobiliers sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et, si vos calculs sont réalisés au plus juste, il est possible de contracter un prêt personnel, ou un prêt travaux pour construire ce type de maison.

Pour terminer, je dirai que le dernier avantage de la maison conteneur serait peut-être de vous garantir la maison de vos rêves, de pouvoir l'aménager comme bon vous semble. En étant quelque peu imaginatif, vous pouvez aussi utiliser des matériaux récupérés pour l'aménager, il suffit de quelques bonnes idées pour créer un intérieur unique dans une maison conteneur.