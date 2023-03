Vous avez décidé que votre prochaine maison serait une « maison conteneur ». Une idée écologique puisque vous recyclerez des conteneurs d’expédition destinés à devenir des déchets. Sur le papier, cela peut sembler une bonne opération financière, ces maisons étant réputées être moins chères à construire que des maisons traditionnelles. Cependant, avant de vous lancer dans ce type de construction, il faut d’abord connaître ses inconvénients et ils sont absolument à prendre en considération. Le risque étant d’exploser votre budget, voire de devoir démonter votre maison, si vous ne respectez pas la réglementation. Petit tour d’horizon des inconvénients d’une maison conteneur.

Inconvénient n° 1 : la réglementation

Ce type de maison ne plaît pas à tout le monde, notamment à certaines communes qui peuvent les exclure de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou délimiter des zones précises dans lesquelles elles peuvent être construites. Comme pour toute construction, le PLU communal peut imposer une hauteur maximale, une distance entre les habitations, des couleurs précises pour les revêtements, etc. Quoiqu’il arrive, si vous envisagez cette construction, il faudra probablement déposer un permis de construire (au-delà de 40 m² de surface au sol). Les travaux ne pourront donc débuter qu’après acceptation ou non-réponse sous trois mois révolus.

Inconvénient n° 2 : l’isolation

Les conteneurs d’expédition sont conçus pour transporter des marchandises sur de longues distances et ne sont pas nécessairement adaptés à la vie humaine. Ils nécessitent en conséquence une isolation thermique appropriée pour éviter que la chaleur ne s’en échappe en hiver et n’y pénètre en été. L’isolation est ainsi totalement inexistante dans les conteneurs. De ce fait, il faudra disposer d’une belle enveloppe pour rendre le conteneur thermiquement viable. Une enveloppe qui peut faire flamber le budget prévu ! Toujours concernant cet inconvénient, si vous optez pour une isolation intérieure, sachez qu’elle va réduire votre espace de vie, déjà minimaliste ! Quant au toit absolument plat, il peut aussi être source de dépenses supplémentaires et de conseils de spécialiste, pour une isolation digne de ce nom.

Inconvénient n° 3 : le transport et la livraison

Lorsque l’on parle de construire une maison conteneur, on oublie souvent de mentionner les frais de livraison ou d’acheminement des pièces principales. Il faut savoir qu’un conteneur doit être livré par une entreprise de BTP spécialisée, puisqu’il doit être positionné pour ne plus jamais avoir à bouger ! Le trajet du port d’attache vers le chantier de construction peut représenter jusqu’à 10 000 € par conteneur. Un coût à considérer avant de vous lancer, non ?

Inconvénient n° 4 : une conception limitée

Par définition, les conteneurs d’expédition disposent de tailles standard. Seule la longueur d’un conteneur peut varier (20 ou 40 pieds), mais la largeur est toujours la même (2.40 m). Cela implique donc des espaces étroits ou des travaux supplémentaires pour ouvrir les conteneurs et créer des jonctions.

Inconvénient n° 5 : les limites structurelles

Les conteneurs sont conçus pour supporter des charges verticales importantes, mais peuvent ne pas être conçus pour supporter des charges horizontales telles que les forces de vent. Cela peut ainsi poser des problèmes dans les zones soumises à des vents forts ou à des séismes. Un risque encore plus élevé si vous envisagez une maison conteneur « à étages », avec des conteneurs empilés les uns sur les autres. En savoir plus, retrouvez notre dossier consacré aux maisons conteneurs.