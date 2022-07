Grillagh Water House : une maison de rêve composée de 4 containers de fret maritime

Les termes les plus recherchés actuellement sur Google seraient « maison container », gage d’un engouement pour ce type de maison qui semble être l’alternative écologique et économique à la maison traditionnelle… Réservées, au départ, à ceux qui n’avaient pas les moyens d’acheter une maison traditionnelle, elles deviennent très prisées de toutes les classes sociales, y compris de ceux qui sont sensés fabriquer des maisons de rêve, que l’on appelle « maison d’architecte ». Justement, Patrick Bradley est architecte, mais sa maison de rêve à lui s’est construite à base quatre containers d’expédition pour une surface d’environ 100 m². Il a élaboré lui-même ses plans évidemment, et sa Grillagh Water House a même fait l’objet d’un reportage télévisé en 2014, dans lequel il explique sa vision des choses, et les avantages de sa maison container. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

En 2014, lorsque sa maison a été terminée, il explique que cela faisait 8 ans qu’il imaginait sa maison de rêve et qu’il a du se confronté aux moqueries des sceptiques ! Il a poursuivi son rêve et installé sa maison sur les bords de la rivière Grillagh, dans le Drumnaph Woodland, en Irlande du Nord, une région rurale qui n’est pas vraiment habituée à ce type de maisons. La Grillagh Water House est constituée de quatre containers maritimes fusionnés pour former deux groupes en porte-à-faux. Et aujourd’hui, cette maison est la résidence principale de l’architecte et de Victoria, sa femme et de leurs deux enfants, Evelyn et Elijah. Depuis, il a ajouté deux autres containers qui lui servent de bureau pour travailler… En 2014, il était l’un des pionniers des maisons containers, et les gens ne comprenaient pas son envie de minimalisme et de durabilité.

La maison à l’extérieur

En installant ses containers en porte-à-faux, l’architecte fût aussi le pionner des maisons avec une vue imprenable sur l’extérieur. Un concept de vie qu’il décrit comme une vie intérieure-extérieure et pour laquelle il a utilisé de grandes portes coulissantes donnant sur un patio et une cheminée extérieure qui créent une forme sculpturale se fondant presque dans le paysage. Le présentateur de l’émission Kevin’s Grandest Design, avait visité cette maison en 2014 et il pensait que c’était « une catastrophe annoncée ». En 2019, quand il retourne dans cette maison pour les 20 ans de l’émission, sa vision des choses a changé, et elle est devenue sa maison préférée ! Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis non ? Il est vrai qu’elle est très originale cette maison container, l’avancée en verre à l’étage offre une touche moderne et offre une jolie vue sur la rivière…L’architecte explique qu’il “conçoit des propriétés pour qu’elles durent toute une vie, mais en même temps, qu’elles ne se démodent jamais. J’essaie de le faire pour chaque client”. Pari gagné apparemment !

Un petit tour à l’intérieur ?

Dans ce reportage, Patrick fait visiter l’intérieur de sa maison. On ne sait pas vraiment combien de pièces elle comporte, mais on peut voir que la décoration est résolument moderne, et donc toujours en avance sur son temps puisque construite en 2014… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille ne manque pas d’espace ! Le salon avec son canapé d’angle, son coin salle à manger et le meuble télé semble plus grand qu’un salon d’une maison traditionnelle. La chambre semble un peu plus petite mais une immense fenêtre donnant sur la terrasse vient ajouter de l’espace à cette pièce. Quant à la cuisine, aménagée elle-aussi avec du mobilier moderne, elle paraît tout à fait fonctionnelle et équipée de tout le nécessaire… Alors qui a dit qu’une maison container était petite ? Certainement pas Patrick Bradley !