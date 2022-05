Une magnifique et gigantesque maison container à étages composée de 9 modules de marchandises

Nous aimons vous faire découvrir des maisons insolites, luxueuses, eartship ou maison en A à travers le monde… Toutes ces maisons sont loin du traditionalisme que l’on imagine et elles peuvent aussi donner des idées à celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’autoconstruction. La maison de Gina et Travis Sheridan est un peu particulière et se situe aux Etats-Unis. Sa particularité étant d’avoir été construite avec neuf containers d’expédition. Rappelons que les containers d’expédition ont le vent en poupe ces dernières années… Grâce à eux, il est désormais possible de laisser libre cours à son imagination en les empilant ou les juxtaposant. Et il est également envisageable de devenir propriétaire pour des coûts défiants toute concurrence… Découverte de cette étonnante maison faite de 9 containers !

Une immense maison container…

Les Sheridan ont choisi neuf containers d’expédition en tous points semblables, qu’ils ont préféré empiler les uns sur les autres… Ce qui mathématiquement donne une immense maison à 2 étages, formant entre le rez-de-chaussée et le second étage, une terrasse couverte. Cette terrasse a été créée simplement en décalant les containers du premier étage vers l’arrière, laissant un immense espace sur le premier étage. Si la structure impose par sa taille, au niveau de la décoration extérieure, le couple a préféré garder la texture et la couleur d’origine des containers, ils sont donc gris métallique, comme lorsqu’ils sont utilisés pour le transport des marchandises.

A l’intérieur, c’est autre chose !

Dans cette maison située à Nord Saint Louis, l’accueil des visiteurs se fait par le rez-de-chaussée dans une grande pièce à vivre joliment décorée qui comprend la salle à manger et une cuisine ouverte. Le coin salon se dote d’un mobilier très coloré, elle ressemble assez à une maison d’artistes avec des couleurs vives qui donne le ton du reste de la visite… La plupart des meubles et œuvres d’art de cette maison container ont été réalisés par des artistes ou artisans locaux. Ce qui lui donne un superbe cachet il faut bien le reconnaître ! Dans la salle de bain, on peut apercevoir un mur végétal assez minimaliste, ou plutôt de jolis pots de fleurs accrochés directement sur une paroi métallique qui rappelle celles de l’extérieur.

Le premier étage, on y trouve quoi ?

A l’étage du dessus, les containers ont donc été disposés en porte-à-faux sur ceux du rez-de-chaussée, créant ainsi une spacieuse terrasse couverte à l’avant et un abri pour les voitures à l’arrière… Le premier étage de cette étonnante maison abrite l’espace nuit, et en guise de tête de lit, les propriétaires ont choisi des étagères sur lesquelles ils ont disposé des petits personnages PEZ, qui distribuent des bonbons. Avec un choix de couleurs allant du bleu au vert en passant par le jaune… La décoration étonne et détonne mais est particulièrement bien pensée !

Et au deuxième étage alors ?

Le dernier étage n’est pas vraiment une partie fonctionnelle de la maison ! Disons qu’il est un peu le refuge de la famille Sheridan qui a décidé d’y installer une galerie d’art. Peu de photo du dernier étage, c’est un peu le jardin secret de cette famille qui aime y contempler des objets ou des œuvres…