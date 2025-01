« Une maison en kit », Demrea invente un panneau de construction (bois, chanvre et acier)

Dans quelques semaines, vous rejoindrez peut-être les 17,6 millions de ménages, propriétaires en France, selon le ministère de l’Écologie. Quelques semaines, oui, je ne me suis pas trompée, car c’est d’une maison en kit dont je souhaite vous parler. Imaginez une maison que vous pourriez monter vous-même, en seulement quelques jours, sans compétence particulière ni moyens de levage. Une maison écologique, conçue à partir de matériaux biosourcés et respectueux de l’environnement. Non, ce n’est pas un rêve, mais bien le projet ambitieux porté par Issa Dia et son équipe avec Demrea, je vous en avais déjà parlé dans cet article. Bois, chanvre et acier recyclé forment le cœur de cette innovation qui vise à repenser l’habitat, tout en facilitant sa construction. Prêts pour une plongée dans ce futur durable et accessible ?

Un concept innovant pour une construction responsable

L’idée de Demrea est simple, mais révolutionnaire : proposer des maisons en kit, faciles à assembler, fabriquées à partir de matériaux biosourcés et recyclables. Ici, pas de béton ni de ciment. La structure repose sur de l’acier recyclé, les murs sont isolés avec du chanvre, et l’habillage est en bois naturel. Ce trio gagnant permet de concevoir des habitations à faible impact environnemental, tout en assurant une excellente isolation thermique et phonique.

De quoi se compose chaque maison ?

Chaque maison est composée de panneaux préfabriqués en usine : des modules verticaux de 45 cm par 2 m et des modules horizontaux de 22,5 cm par 3 m. Leur poids léger (45 kg pour les verticaux, 23 kg pour les horizontaux) facilite leur manipulation et leur assemblage. En seulement, trois à cinq jours, une maison entière peut être montée, même par des personnes sans expérience dans la construction. Issa Dia, économiste de la construction depuis plus de 20 ans, résume parfaitement la philosophie du projet : « Il fallait réfléchir à un habitat qui se construit très rapidement, qui réponde aux normes environnementales, et qui soit facile à monter pour pallier le manque de main-d’œuvre qualifiée ». En d’autres termes, il a inventé ou réinventé une maison en kit, accessible à tous, et facilitant l’accession à la propriété.

Des maisons modulables, accessibles et durables

Demrea propose actuellement trois modèles standards, allant de 35 à 71 m², avec la possibilité de personnaliser chaque projet en fonction des besoins. Les fondations reposent sur des pilotis, ce qui permet d’adapter les maisons même aux zones inondables. Quant à la toiture, elle est couverte d’un revêtement adhésif directement collé au bois, assurant une étanchéité optimale. Côté budget, comptez de 1 700 à 2 000 € le m², selon les finitions choisies (avec ou sans installation électrique, par exemple). Un investissement qui reste compétitif par la rapidité de montage, la durabilité des matériaux et les économies d’énergie réalisées à long terme.

Comme le souligne Issa Dia, dans une interview accordée à la Nouvelle République, ce projet est aussi une aventure humaine : « la CCI de l’Indre et le Village by CA nous ont beaucoup aidés. Nous voulons développer un écosystème local solide et pérenne ». Avec une vision aussi claire et ambitieuse, Demrea pourrait bien devenir une référence incontournable en matière de construction écologique en France, voire au-delà.

En savoir plus ou débuter votre projet ? Rendez-vous sur le site officiel : demrea.com ou par courriel à i.dia@demrea.com. Et, vous, seriez-vous tenté par une maison en kit Demrea, prête à monter, écologique et durable ? Quel modèle choisiriez-vous pour votre prochain projet ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .