Quadrapol dévoile « la ruche », une mini maison à moins de 30 000 € qui se monte sans autorisation

Même si les taux des crédits immobiliers sont plutôt en baisse ces derniers mois, emprunter pour un bien n’est pas accessible à tous. Les différentes crises économiques, sanitaires, ou l’instabilité politique de notre pays, sont des facteurs aggravants. Quant aux démarches administratives, elles sont parfois si compliquées, que l’on préfère rester locataires ! Le fabricant de tiny house Quadrapol propose une nouvelle solution appelée La Ruche, qui va vous libérer de toutes ces tracasseries administratives et redéfinir la notion d’habitation. Pour un prix de départ de 27 000 € (HT), vous allez pouvoir vous propose un mini-habitat ultra-compact pour une à deux personnes, sans aucune autorisation administrative. La Ruche révolutionnera-t-elle le marché immobilier ? Décryptage et présentation

Une mini maison prête à l’emploi

Le concept de La Ruche repose sur l’idée d’offrir un habitat mobile et écologique, facilement installable et sans contrainte légale. Quadrapol, leader européen dans la fabrication de Tiny Houses durables et autonomes, propose depuis le début de cette année, une mini-maison qui peut devenir une résidence principale, une résidence secondaire, une studette pour étudiants, ou encore un studio de jardin. Concrètement, La Ruche est livrée prête à être installée et déjà équipée en fonction de son utilisation.

Une maison à moins de 30 000 €

Pour moins de 30 000 €, La Ruche dispose d’une cuisine, d’une salle de bain, d’étagères, et d’une structure en bois garantissant une isolation quatre saisons. En termes de dimensions, elle repose sur une surface de 4,9 m², avec deux niveaux qui proposent une superficie totale de 10 m² et une hauteur de 4,12 m. Et, c’est grâce à cette emprise au sol que La Ruche peut être installée sans autorisation d’urbanisme. Je vous rappelle que dans le cas d’un abri de jardin, par exemple, la surface à ne pas dépasser pour l’installer sans autorisation est de 5 m². Intelligent de la part de Quadrapol, non ? Et, si vous souhaitez vivre en autonomie, l’entreprise propose aussi, pour 9 000 € supplémentaires, de l’équiper afin qu’elle ne dépende pas des réseaux d’eaux et d’électricité !

À qui se destine La Ruche de Quadrapol ?

Comme je vous l’ai dit, cette petite maison peut se destiner à plusieurs usages :

Logement principal pour ceux qui souhaitent une vie minimaliste et écologique

Résidence secondaire ou logement saisonnier, parfait pour des vacances en pleine nature

Studette locative, idéale pour générer un revenu supplémentaire

Logement étudiant, proposant une alternative économique et pratique aux résidences traditionnelles

Extension de maison ou studio de jardin, pour un espace de télétravail ou une cuisine d’été, un atelier d’artiste, etc.

En plus de ces qualités, La Ruche est conçue dans une démarche écoresponsable. Par exemple, le bois utilisé est un bois biosourcé, limitant l’empreinte écologique de la mini-maison. De plus, l’isolation est pensée pour réduire l’utilisation de chauffage, ou de climatisation. Un avantage économique, bien entendu, mais aussi économique, vous vous doutez !

Une Tiny House, sans les roues…

Les tiny houses, nous connaissons tous, mais celles-ci sont mobiles, ce qui n’est pas le cas de La Ruche. Elle propose une nouvelle vision de l’habitat qui combine l’écologie, mais également la possibilité de vivre dans une « vraie » habitation, et non pas dans une maison sur roues ! En conclusion, si vous recherchez un logement innovant, éco-responsable, et sans tracas administratifs, La Ruche est une option à envisager. Alors, êtes-vous aussi séduits que moi par La Ruche ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .